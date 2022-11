Slovenskom otriasol ďalší brutálny útok študenta! Do Strednej odbornej školy v Novákoch napochodoval vo štvrtok ráno iba 16-ročný tínedžer Alexander so sekerou v školskej taške. Keď zazvonilo, študent vytiahol sekeru z tašky a zranil dvoch spolužiakov. Polícia chlapca po útoku v krátkom čase zadržala, prípad už prebrala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Spolužiaci opísali desivé minúty besnenia v triede.

Študenti v Strednej odbornej škole v Novákoch unikli tragédii len o vlas. „Mali sme veľký strach, schytala to naša spolužiačka,“ povedali redaktorke denníka Plus JEDEN DEŇ.

Štvrtkový horor v inak pokojnom meste sa našťastie zaobišiel bez tragických následkov. Chlapec mal podľa našich informácií v školskej taške prepašovať sekeru do triedy. Keď zazvonilo, vyskočil na nohy a sekeru vzal do ruky. Pôvodne chcel napadnúť nič netušiaceho spolužiaka. „Spolužiak bol k chlapcovi, ktorý útočil, milý. Aj sa s ním snažil rozprávať, ale on odpovedal len dvomi slovami alebo bol úplne ticho a pozeral sa do steny. Neviem, prečo práve po ňom vyštartoval,“ pokračovali v rozprávaní.

„Asi si to všetko naplánoval, lebo zatvoril triedu a až potom začal niečo vyťahovať z tašky. Rozbehol sa priamo po spolužiakovi a my sme sa rozutekali, čiže neviem, či chcel napadnúť aj ostatných. Strašne sme sa báli,“ povedali nám spolužiaci, ktorým bola poskytnutá pomoc školského psychológa.

Útočiť mal študent prvého ročníka Alexander. Z dôverného zdroja zo školy sa nám podarilo zistiť, že študentka, ktorej zaťal sekerou do hlavy, iba chránila iného spolužiaka. Útoku sa nevyhol ani ďalší chlapec. „Zranená žiačka je momentálne na ošetrení v bojnickej nemocnici mimo ohrozenia života. Do školy bol zavolaný podporný psychologický tím, ktorý vykonáva rozhovory so študentmi. Rovnako škola bude túto smutnú udalosť komunikovať s rodičmi študentov,“ dodala v stanovisku hovorkyňa zriaďovateľa školy Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková. Podľa predbežných informácií sú zranení rovesníci útočníka Jakub a Tamara. Našťastie, ich zranenia sú ľahšie.

Medzi spolužiakmi sa pošepkáva, že incident plánoval