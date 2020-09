AKTUÁLNE Zasadol krízový štáb: Nové zásadné opatrenia a zákazy! Zatvoríme hranice?

Už v piatok Pandemická komisia navrhla nové opatrenia proti koronavírusu, ktoré musí schváliť Ústredný krízový štáb. Ten by dnes mal rozhodnúť aj o tom, aký bude postup so susednými krajinami. Situácia je v nich zlá a nie je vylúčené, že sa zatvoria hranice. Mali by začať platiť aj ďalšie opatrenia.