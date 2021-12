Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia. V utorok o tom rozhodla vláda.

Na výsledky rokovania vlády dnes čakajú tisíce Slovákov. Okrem iných bodov totiž dnes riešili aj kľúčovú tému – zmenu covid automatu pred sviatkami. Minister zdravotníctva pred týždňom vyhlásil, že počas sviatkov sa rodiny nebudú môcť navštevovať, a to až do 9. januára. Tento zákaz pobúril mnohých ľudí ale aj politikov, ktorí požadovali okamžité prehodnotenie a zrušenie tohto opatrenia.

Jedným z kritikov bol aj líder Sme rodina Boris Kollár. Ten po rokovaní vlády uviedol, že z neho odchádza spokojný, čím naznačil uvoľnenie opatrení. Podľa jeho slov sa riešilo aj upresnenie pre niektoré prevádzky starostlivosti o telo, ktoré kvôli nešťastnej formulácii vyhlášky nevedeli, či svoje salóny otvoriť môžu alebo nie. „Všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo môžu byť otvorené. Kaderníctva, manikúry, pedikúry, soláriá, masážne salóny, kozmetické salóny môžu otvoriť pre očkovaných a prekonaných," upresnil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Kollár dodal však, že otvorenie reštaurácií sa mu dnes presadiť nepodarilo. „Bojoval som o to, ale ešte sa mi to nepodarilo. Budeme o tom ešte hovoriť na ďalšej vláde,“ povedal Boris Kollár. „Dúfam, že čím skôr ich otvoríme. Súvisí to aj od vývoja. V nomocniciach je veľa ľudí, keď to poklesne, naše požiadavky budú silnejšie," doplnil Sulík.