Ministerstvo zdravotníctva oficiálne spustilo očkovanie proti COVID-19 u zamestnávateľov. Ako presne to prebieha?

Očkovanie v práci sa stalo realitou. Spustila sa pilotná fáza programu spolupráce so zamestnávateľmi, ktorým ministerstvo zdravotníctva sprístupňuje očkovanie zamestnancov. „Do programu očkovania u zamestnávateľov sa prihlásilo zatiaľ 18 zamestnávateľov, v piatok (11. 6.) sa spustilo očkovanie v U.S. Steel a vo firme Schaeffler," priblížil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia spustila očkovanie zamestnancov dnes. Dať sa zaočkovať priamo v podniku môžu zamestnanci bratislavského a martinského závodu. Očkovanie sa bude realizovať prostredníctvom zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zaočkovať sa môžu dať zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci vrátane detí nad 18 rokov a zamestnanci dodávateľských firiem. Podľa vlastného uváženia si môžu vybrať z dvoch na Slovensku aktuálne dostupných vakcín (Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson). Vakcíny a zdravotnícky materiál poskytuje štát, náklady na očkovanie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia rovnako ako pri očkovaní vo vakcinačných centrách.

O očkovanie priamo v podniku prejavilo záujem viac ako tisíc zamestnancov, rodinných príslušníkov a pracovníkov externých firiem. „Keď hovoríme o tom, že chceme vrátiť život do normálu, bez obmedzení, bez rúšok, musíme si uvedomiť, že to dosiahneme len vďaka očkovaniu. Oceňujem preto ochotu a záujem podnikov, ktoré sa zapojili do vakcinácie svojich zamestnancov,“ povedal Lengvarský.

„Teší nás, že po intenzívnych snahách a rozhovoroch nám bolo umožnené očkovať prostredníctvom nášho zmluvného partnera priamo v podniku. Zdravie zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou, a preto privítame, keď sa v rámci prevencie dajú zaočkovať a budú sa tak podieľať na zvyšovaní kolektívnej imunity. Zároveň plne rešpektujeme a budeme rešpektovať, že ide o každého dobrovoľnú osobnú záležitosť," dodal Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo VW Slovakia.

Celkovo už na Slovensku zaočkovali prvou dávkou vakcíny 1 875 457 osôb, za nedeľu pribudlo 6 063 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 133 689 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 15 807 ľudí.

Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4 752 ľudí. Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44 rokov.

Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov, teda 15 rokov a 364 dní, je v Čakárni aktuálne 10 046.