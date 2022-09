AKTUÁLNE: Minister Lengvarský reaguje na výpovede lekárov, TAKÉTO je jeho stanovisko! ×

Lekárom už pohár trpezlivosti pretiekol a nedokážu sa pozerať na to, ako vláda nič nerobí a slovenské zdravotníctvo ide dolu vodou. 3 500 lekárov hrozilo výpoveďami, no neboli to len prázdne slová ako si možno niektorí mysleli, svedčí o tom aj aktuálny počet podaných výpovedí. K napätej situácii sa aktuálne vyjadril už aj minister zdravotníctva.