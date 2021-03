Príbuzní zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, by mali dostať od štátu odškodné vo výške 58.712,30 eura.

Príbuzní zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, by mali dostať od štátu odškodné vo výške 58.712,30 eura. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a doplňujú niektoré zákony z oblasti zdravotníctva.

Odškodnenie sa bude vyplácať aj spätne, avizoval minister financií a zastupujúci šéf zdravotníckeho rezortu Eduard Heger (OĽANO). Ozrejmil, že cieľom bolo ukázať, že si štát cení zdravotníkov v prvej línii. "Sú to ľudia, ktorí sú najvystavovanejší riziku, a niektorí za to, žiaľ, zaplatili aj životom," doplnil.

Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia. Malo by ísť o tých zdravotníkov, ktorí poskytovali alebo zabezpečovali zdravotnú starostlivosť na území Slovenska, ďalej ak poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či ak išlo o lekára vykonávajúceho pitvu, prehliadajúceho lekára, vodiča záchrannej zdravotnej služby alebo vodiča dopravnej zdravotnej služby.

Takéto odškodnenie pozostalých by malo slúžiť na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie najbližšej rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zomretého.

Slovenská lekárska komora (SLK) tento krok vlády víta. "Sme veľmi radi, že vláda si osvojila návrh SLK a dopracovala ho do legislatívnej, praktickej roviny. Vnímame to pozitívne ako určité zadosťučinenie a vďaku všetkým zdravotníkom, ktorí v boji s pandémiou pre zachovanie zdravia a životov našich občanov obetovali to najcennejšie," zdôraznil prezident SLK Marian Kollár.

Zároveň verí, že návrh prejde aj schválením v parlamente a jeho naplnenie v praxi bude bez zbytočných administratívnych prekážok, aby sa neminul dobrý účel a cieľ tohto opatrenia.