Viac ako tri mesiace od spustenia prvých dvoch výziev z programu Obnov dom na rekonštrukciu starších rodinných domov ukázalo viacero nedostatkov v nastaveniach podmienok. V praxi sa niektoré usmernenia spresňovali či menili. K najvýraznejším zmenám patrí uznanie 10-percentnej investície na zateplenie iných ako teplovýmenných plôch. Zároveň prax ukázala, že pri zateplení stačí namiesto žiadosti o stavebné povolenie podať jednoduchú ohlášku.

Podávanie žiadostí v prvých dvoch výzvach programu Obnov dom bude otvorené ešte do 28. februára 2023, v oboch výzvach zostáva ešte dostatok voľných financií pre žiadosti.

Podmienkou úspešnej žiadosti však je, aby mal žiadateľ o dotáciu v dome, ktorý ide opravovať, trvalý pobyt k 5. septembru 2022. Nesplnenie tejto podmienky je jedným z najčastejších dôvodov zamietnutia žiadostí.

Dnes ešte nie je jasné, či táto podmienka pretrvá aj pri ďalších výzvach. Ak by sa tak stalo, dávalo by zmysel podmienku upraviť. „Podmienka trvalého pobytu má logiku, keďže vláda chce primárne podporiť obnovu celoročne užívaných rodinných domov, a nie napríklad chalúp, ktoré sú rovnako na listoch vlastníctva definované ako rodinné domy. Odporúčame však zmenu podmienky tak, že žiadateľ bude musieť mať trvalý pobyt v dome v čase podania žiadosti o dotáciu. Tento krok by celý proces zjednodušil,“ navrhuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, Rigips a Weber.

Podmienkou získania dotácie 14-tisíc eur (pri úspore do 60 % primárnej energie), resp. 19-tisíc eur (pri úspore nad 60 %), je smerovanie aspoň 50 % investície do zateplenia alebo výmeny okien a dverí. Podľa prieskumu portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní, sa odporúča pri zateplení podať na stavebný úrad jednoduché tlačivo, tzv. ohlásenie stavebných úprav (ľudovo ohláška). Ak tak stavebník neurobí, môže sa v budúcnosti pre nesúlad informácií o stave rodinného domu stať, že stavebný úrad začne správne konanie, resp. stavebníkovi to skomplikuje ďalšie úpravy či nakladanie s domom.

Ohláška je jednoduchý dokument, ktorý stačí vyplniť a zaniesť na stavebný úrad a počkať si na písomné vyjadrenie úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu zateplenia.

