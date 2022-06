Na výrobu piva sú potrebné tri veci – voda, slad a chmeľ. Tie tvoria absolútny základ celosvetovo obľúbeného nápoja, vyratúva na úvod prehliadky hlavný pivovarník pivovaru Budějovický Budvar Aleš Dvořák.

„Už v roku 1895 zakladatelia pivovaru stavili na vybalansovanú chuť dnes už ikonického ležiaka, ktorá sa rokmi nemení,“ začína svoj výklad počas presunu k prvej zastávke – artézskej studni hlbokej 300 metrov. Mäkká voda z nej svojou čistotou a kvalitou dosahuje hodnoty dojčenskej vody a pivu dáva vlastné nezameniteľné vlastnosti. Pre majiteľov je taká významná, že práve pre ňu nedovolia vyrábať Budvar kdekoľvek inde na svete.

Pivo sa vyváža do celého sveta, v súčasnosti sa exportuje do 80 krajín, no variť sa môže len v Českých Budějoviciach. „Ak si kúpite túto značku piva trebárs v Austrálii, zaručene ho uvarili v našom pivovare,“ vysvetľuje pivovarník. Export je teda jediný spôsob, ako sa českobudějovické pivo dostane k zákazníkom či už v Nemecku, alebo Rusku, na Novom Zélande, v Kanade, ale aj v Kórei, Austrálii či africkej Keni. Prečo sa rozhodli ísť zložitejšou cestou vývozu a svoje pivo nevariť aj mimo Česka? „Chuť piva z Budějovického Budvaru je totiž nenapodobiteľná. Pivo varíme výlučne z lokálnych surovín, a to z tých istých polí a fariem ako za posledných 125 rokov,“ vysvetľuje riaditeľ Budweiser Budvar SK Ivan Schwarz.

V Českých Budějoviciach si potrpia výhradne na lokálne suroviny. „Pivo varíme z celých hlávok žateckého chmeľu, ktorý je jedným z najtradičnejších v Európe, z moravského sladového jačmeňa, tradičných pivných kvasníc a desaťtisícročnej vody z artézskych studní,“ opisuje Aleš Dvořák. „Nepoužívame granule, ale celé hlavičky chmeľu, ktoré ručne sypeme do varní, čo robíme v podstate ako jediní. Pre lepšiu predstavu by som výsledok porovnal s čajom – inak chutí čaj z vrecúška a inak sypaný v čajovni. A toto sa deje aj s chmeľom,“ uvádza nás do obrazu Schwarz. Sladovníci tvrdia, že dušu pivu vdýchne slad, už stáročia si tu preto pestujú dedičnú odrodu sladového jačmeňa, označovanú za „matku jačmeňa všetkých ležiakov“.

„Štvrtým dôvodom, prečo ho varíme výlučne v Českých Budějoviciach, sú kvasnice. Naši pivní majstri už v roku 1895 vyvinuli vlastný kmeň pivných kvasníc saccharomyces pastorianus, určených pre ležiak,“ zdôrazňuje riaditeľ. Výsledkom je svieže a suché pivo s hutnou sladovou chuťou, podčiarknutou chmeľovou horkosťou.

