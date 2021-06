V tržniciach, ale aj v obchodoch sa už na pultoch objavujú melóny. Patria medzi najobľúbenejšie letné ovocie. Sú sladučké, šťavnaté, v horúčavách doplnia tekutiny a navyše sú aj veľmi zdravé. No nákup melóna nemusí byť vždy lotéria. Natrafiť môžete aj na nedozretý nevýrazný plod bez chuti. Stačí však poznať pár pravidiel a máte istotu, že si pochutnáte.

V lete vždy výborne padne a osvieži chutný kúsok vodového melóna. No nie všetky sú rovnaké. Môžete si kúpiť už nakrájaný, vtedy vidíte, či je dostatočne červený. Ak však beriete dyňu vcelku, kupujete mačku vo vreci. Vnútri vôbec nemusí byť dozretá a sladká. To sa stáva, ak ho farmári odtrhnú skôr a nestihne dozrieť. Melón totiž nie je ako napríklad banán, ktorý ďalej dozrieva aj po odtrhnutí. Predčasne pozberaný plod už viac nezosladne, preto je termín zberu taký dôležitý. Poradíme vám, ako si v obchode, na trhu či pri ceste vyberiete a kúpite ten najlepší.

Žltý fľak

Ak sa na jednej jeho strane nachádza žltá škvrna, tak je melón zrelý. Čím je táto škvrna tmavšia, tým je melón lepší. Je to znak toho, že melón počas dozrievania ležal na jednej strane a mal čas dozrieť predtým, než bol odtrhnutý.

Pavučinky

Nedajte sa odradiť hnedými fľakmi alebo pásikmi, ktoré pripomínajú pavučiny. Sú znakom toho, že na kvet melóna často sadali včely. Čím viac kvet opeľovali, tým sladšie bude toto ovocie.

Guľatý tvar

Melón by mal mať pravidelný tvar bez zárezov. Nezrovnalosti môžu značiť, že pri pestovaní nemusel mať dostatok vody či slnka. Pestovatelia rozlišujú medzi chlapcami a dievčatami. Chlapci majú oválny tvar a sú väčšie a vodnatejšie. Dievčatá sú menšie, guľatejšie a sladšie.

Stopka

Nekupujte melón so zelenou stopkou. Znamená to, že ho zbierali, keď ešte nebol zrelý. Stopka na melóne by mala byť suchá a tmavá. Prípadne môže mať namiesto stonky priehlbinu. Taký bude dozretý a sladký zároveň.

Poklepte

Zrelosť ovocia zistíte aj tak, že naň poklopete. Táto technika si síce vyžaduje viac zručnosti, ale dá sa naučiť. Ak vydáva hlboký tupý zvuk, bude veľmi zrelý. Ak sa ozýva vyšší zvuk, bude chrumkavejší a nie taký sypký

