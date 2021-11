Od pondelka by mali do práce chodiť už len očkovaní zamestnanci, tí, čo covid prekonali, alebo neočkovaní s testom. Preukázať sa negatívnym výsledkom musia raz za týždeň. Testy, ako aj kontroly majú zabezpečiť zamestnávatelia. Tí sa sťažujú, že štát ich opäť zaťažil povinnosťami a je otázne, či im niečo z toho preplatí.

Režim OTP na pracoviskách mal platiť už od začiatku tohto týždňa, no zatiaľ je v tom chaos. Zamestnávateľ vám dnes síce môže test skontrolovať, no nemôže vám zakázať vstup na pracovisko. To by sa malo zmeniť od pondelka 29. novembra.

Vláda rozhodla, že neočkovaní sa budú musieť testovať minimálne raz za 7 dní. Testy má zabezpečiť zamestnávateľ. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že to bude oveľa jednoduchšie ako v druhej vlne, keď výtery museli robiť len zdravotníci. Testovať sa má na pracovisku, no postačí aj antigénový samotest z lekárne. „Je to výrazne jednoduchšie. Zamestnanec sa pošpára v nose a dá to do toho roztoku. Zamestnávatelia už nemusia mať zdravotnícky personál, ale len niekoho, kto dohliadne, že to ten zamestnanec urobí,“ opísal celý proces Sulík.

Opatrenie má platiť päť týždňov. Ministerstvo podľa Sulíka pracuje aj na tom, aby v lekárňach bolo dostatok testov aj pre veľkých zamestnávateľov.

Štát síce zavádza povinnosť už od pondelka, no firmám preplatí testy najskôr v januári. Aj to je jedna z vecí, ktorá sa zamestnávateľom nepáči. „Úlohou zamestnávateľov je dosahovať zisk a k tomu vytvárať pracovné miesta, preto očakávame, že štát pomôže zamestnávateľom organizačne zabezpečiť testovanie tak, aby záťaž, ktorá z toho vyplýva, bola čo najmenšia,“ tvrdí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Firmy nevedia, v akých priestoroch majú testovať ani ako likvidovať použité testy. Žiadajú preto o jasné inštrukcie, ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s tvrdými obmedzeniami v gastre a hotelierstve žiadajú vládu o bezodkladnú kompenzačnú schému, ktorá by podnikateľom vykryla straty.

Podľa epidemiologičky Henriety Hudečkovej testovanie antigénovým testom raz za 7 dní na vstup do práce nestačí. „My sme navrhovali dvakrát do týždňa. Testovanie jedenkrát antigénovým testom je málo. Minimálne dvakrát, ideálne by boli u neočkovaného tri testy za týždeň,“ povedala Hudečková.

Plne zaočkovanou osobou je podľa vyhlášky ten, kto bol očkovaný jednodávkovou vakcínou pred viac ako tromi týždňami, u koho uplynuli od podania druhej dávky dvojdávkovej vakcíny minimálne dva týždne alebo ten, kto dostal do 180 dní od prekonania covidu prvú dávku vakcíny. Platnosť očkovania trvá do jedného roka od podania poslednej dávky vakcíny.