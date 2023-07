1. Preventívna prehliadka musí byť



Tá je totiž základ toho, aby sa včas odhalil aj ten najmenší začínajúci zubný kaz či iný zdravotný problém. Dospelí by mali ísť na preventívnu prehliadku raz do roka.



Deti a dorast do osemnásť rokov by ju mali mať naplánovanú dvakrát ročne.



„Počas prehliadky dokážeme odhaliť už drobné kazy alebo iné začínajúce problémy s ďasnami. Vieme ich rýchlo a efektívne opraviť a vyliečiť. Oprava malého kazu je na zachovanie inak zdravého zuba dôležitá. Súčasným trendom opravy zubov je tzv. minimálne invazívne ošetrenie. Takýmto prístupom sa snažíme zachovať čo najviac zdravých zubných tkanív. Všeobecne platí, že čím skôr pacient daný problém rieši, tým menej stojí prípadná oprava,“ vysvetľuje stomatologička Romina Tvrdoňová zo siete kliník Dr. Martin.



2. Domáca dentálna hygiena nestačí



Stomatológovia odporúčajú naplánovať dentálnu hygienu u zubára dvakrát ročne. Domáca zubná starostlivosť, hoci dôkladná, nikdy nenahradí odborne vykonanú prácu dentálnym hygienikom.



Počas ošetrenia vám odstránia zubný kameň, skontrolujú medzizubné priestory a vysvetlia správnu techniku čistenia zubov a starostlivosti o ústnu dutinu.



„Dentálnu hygienu vnímame ako neoddeliteľnú súčasť zdravia našich zubov. Pacienti majú počas nej dostatok času naučiť sa, ako čo najlepšie čistiť svoje zuby a používať správne medzizubné kefky. Každý pacient má svoje špecifiká a práve na týchto kontrolách sa dozvie, ako udržať svoje zuby zdravé,“ dopĺňa stomatologička.



