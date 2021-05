Dezinformácie šíri cez sociálnu sieť aj kontroverzná hviezdička Alex Wortex, ktorá podľa viacerých týmto svojim hoaxom prerazila dno. „V skratke, ženy zaočkované aj nezaočkované, pokiaľ sú v úzkom styku so zaočkovaným, majú problém s menštruáciou," napísala influencerka, ktorú na instagrame sleduje vyše 40-tisíc fanúšikov. „Menštruácia prichádza príliš skoro, prípadne vôbec, sprevádzajú ju neobvyklé bolesti, je buď veľmi silná/slabá a najmä sa spomínajú veľké krvné zrazeniny. Silné, dlhotrvajúce špinenie mimo menštruácie. Samovoľné potraty. Niektorým ženám po prechode sa menštruácia spustila. Deťom sa samovoľne spúšťa krv pri zaočkovaných rodičoch, atď," načrtla svojuim sledovateľom šialenú menštruačnú teóriu, ktorá skrsla v niekoho hlave.

Prípadom sa už zaoberá polícia. Na stránke Hoaxy a podvody označili vyjadrenia Alex Wortex za "totálne bludy". „Žiadna z vakcín nemôže vplývať na osobu, ktorá nebola očkovaná. A to zahŕňa aj menštruáciu, plodnosť a tehotenstvo. Vakcíny proti COVID-19 obsahujú iba krátku informáciu, ktorá kóduje Spike proteín, ktorý predstavuje neškodnú časť vírusu. Táto informácia je ako instastorka na instagrame. Vydrží pár hodín, splní svoj význam a zmizne.Nejde o živý vírus a preto sa nemôže šíriť. Ostane len v mieste vpichu (konkrétneho človeka). Aj to je jeden z dôvodov, prečo zaočkovaný človek nebude mať pozitívny PCR alebo antigénový test v dôsledku očkovania," uviedla polícia Slovenskej republiky na facebookovej stránke.

Molekulárny imunológ Vladimír Leksa pre tvnoviny.sk povedal, že nepozná žiaden mechanizmus, ktorým by vakcína mohla narušiť hormonálny cyklus žien. „Nehovorím, že také niečo nie je možné, len to neviem vysvetliť na úrovni fyziológie,“ hovorí Leksa. Priamu súvislosť medzi vakcínou a zmenou menštruácie vo vedeckej literatúre popísanú nenašiel.

„Ak by to bolo naozaj vyvolané vakcínou, tak by ten problém malo podľa mňa oveľa viac žien a určite by to bolo popísané v klinickej štúdii. Pfizer skúmal vakcínu na niekoľkých desiatkach tisíc ľudí, z toho polovicu tvorili ženy. Veľká skupina žien bola v plodnom veku, teda vo veku, keď majú menštruáciu a nič také nebolo pozorované,“ hovorí Leksa. Informácia, ktorú šíri Wortex, že Pfizer priznáva problémy s menštruáciou, nie je pravdivá.

Podľa Leksu mohol ženy trápiť stres, ktorý ovplyvnil menštruáciu, čo sa môže týkať aj nezaočkovaných žien. „Môžu pociťovať stres a ten im môže ovplyvniť cyklus. Stres má priamy efekt na fyziológiu človeka vrátane menštruačného cyklu. Vplyv na cyklus však môže mať aj acylpyrín, ktorý si ľudia môžu dať na zníženie teploty po podaní vakcíny. To by tiež bola sekundárna príčina,“ vysvetľuje imunológ.

