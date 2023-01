Ako dobre ovládate NEMČINU? Tento kvíz by mal bez chyby zvládnuť aj začiatočník!

Foto: Shutterstock, profimedia.sk

Priemer

Dosiahli ste celkom slušný výsledok, no s Nemcom by ste si asi nepokecali. Základné slovíčka a frázy preložiť zvládnete, ale na plynulú konverzáciu to ešte nie je. Zapracujte na sebe a zlepšite sa.