Používame ich denne a na ich výmenu čakáme až dovtedy, kým sa nám nerozpadnú v rukách. TO však nie je správne ani zdraviu prospešné. Reč je o predmetoch ako zubná kefka, parfum či špongia na umývanie. Viete, po akom čase by ste ich mali vymeniť za nové? Budete prekvapení!

1. Zubná kefka Zdroj: Shutterstock

Ruku na srdce, ako časte siahnete po novej kefke a starú vyhodíte do koša? Ak je to viac ako každé tri mesiace, robíte chybu. Práve tri mesiace sú totiž maximálny čas, ktorý kefka vydrží. Zároveň platí, že kefku by ste mali vymeniť po každej prekonanej chorobe, či už je to chrípka alebo covid, aby sa predišlo opätovnému ochoreniu.