Zaujímalo nás, ako vidia situáciu o tri týždne na Veľkú noc naši odborníci. V ankete odpovedali na dve otázky.

1. Zlepší sa u nás situácia s pandémiou do Veľkej noci?

2. Prečo si to myslíte?

Ak nepríde k radikálnemu zlepšeniu, už 21. marca by sa mala zatvárať celá krajina, vrátane fabrík. Vyzerá to však, že k takému drastickému lockdownu nedôjde. Podľa odborníkov sme z najhoršieho vonku, no uvoľnenie opatrení tak skoro nehrozí.

Ivan Bošňák, analytik z Dáta bez pátosu

1. Naše hodnotenie situácie ku koncu februára a na začiatku marca je: DRAMATICKY VYSOKO, ale stabilne. Toto hodnotenie sa postupne mení na "zlepšujeme sa" a parametre počtu infikovaných, následne hospitalizovaných a úmrtí mierne klesajú aj na týždennej báze. Do Veľkej noci máme 3 týždne a zlepšenie bude znateľné, ale pomalé. V nemocniciach sa mení veková štruktúra pacientov a máme menej starkých nad 80 - 85 rokov. Toto sú kritické vekové kategórie, kde takmer polovica pacientov umiera.

2. V najbližších 2-3 týždňoch sa prejavia 4 faktory: nižšia mobilita, prísnejšia izolácia infikovaných, postupná vakcinácia a veľmi pravdepodobne aj teplejšie počasie. Všetko pozitívne veci pre potláčanie šírenia vírusu. Už mesiac sme optimisti a zostávame nimi. Deje sa to napriek tomu, že vláda nebola schopná do praxe zaviesť opatrenia diskutované a aj prijaté za okrúhlym stolom a následne ako uznesenie vlády. Táto vláda nie je schopná exekuovať vlastné rozhodnutia, čo sa v minulosti nestávalo. Je to neakceptovateľné, jednotliví ministri nerešpektujú ani termíny a ani neberú do úvahy urgentnosť situácie. Zvykli si na 120 úmrtí denne a plné nemocnice a prijali to ako fakt. Postihla nás pohroma horšia ako masívne zemetrasenie a vláda nevie odškodniť a zachraňovať vlastných občanov. Zachraňujú ich jednotliví pracovníci v I. líniách a ich blízki. Straty a škody budú obrovské. Nemáme žiaden plán otvárania krajiny a nábehu jednotlivých segmentov a sektorov do normálneho života, namiesto toho tu vedenie boja proti pandémii blúzni o totálnom zavretí krajiny. Stratili kontakt s realitou, vlastne ho nikdy nemali, situáciu vždy vyhodnocovali zle. Je to pre krajinu pohroma.

Anketa Máte plány na tohtoročnú Veľkú noc? Áno, všetky tradície dodržiavame aj počas pandémie. Len obmedzíme cestovanie a stretnutia. 25% Áno, opatrenia už nedodržiavam. Pôjdem na návštevu známych a užijem si šibačku. 20% Neviem ešte. 5% Nie, všetko je zakázané. Čo sa vôbec dá robiť? 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Martin Šuster, analytik a ekonóm z iniciatívy Veda pomáha

1. Zlepší. Náznaky zlepšovania vidíme už teraz a o tri týždne bude už zlepšenie úplne jasné. Zlepší sa, ale bude stále veľmi zlá. Nebudeme šibať ani navštevovať širokú-ďalekú rodinu.

2. V súčasnosti ako keby sme balansovali na hrane. Situácia je mimoriadne zlá, dnes počet oficiálnych kovidových úmrtí prekročí 10 tisíc a celkovo pandémia koronavírusu už spôsobila viac ako 14 tisíc úmrtí. Viac ako pol milióna ľudí, možno až milión, kovid prekonalo. Posledný týždeň konečne vidíme náznaky zlepšovania. Mierne klesá počet nových infikovaných, takisto hospitalizácie a mobilita. Minulý týždeň vláda sprísnila niektoré opatrenia. Z dohody medzi ministrami a vedcami sa zatiaľ splnila asi polovica. Ak sa v najbližších dňoch prijme aj druhá polovica, situácia sa zlepší ďalej. Toľko k dobrým správam. Zlá správa je, že zlepšovanie je veľmi pomalé. Situácia sa pomaly zhoršovala tri mesiace. Týmto tempom to budeme ďalšie tri mesiace naprávať. Tempo sa dá zrýchliť - pomôžu nám lepšie opatrenia, očkovanie, aj teplejšie počasie. Určite však nebude do Veľkej noci - čo je o 3 týždne - také zlepšenie, že by sme si mohli dovoliť šibačku. Stretávanie sa rodín a priateľov na Vianoce a Nový rok nás stálo a ešte bude stáť asi 2000 obetí. Dúfam, že nespravíme podobnú chybu cez Veľkú Noc.

Pokračovanie na ďalšej strane >>>