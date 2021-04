Analytici z platformy Dáta bez pátosu varujú, že prihlasovací systém na očkovanie môže mať chybu. Ľuďom od 16 do 19 rokov môže kvôli inak vyzerajúcemu rodnému číslu pridávať až 100 rokov! To by znamenalo, že sa na očkovanie dostanú ako prví.

„Nedáva zmysel, aby systém VYBRAL ľudí, ktorí sú na spodnej hrane spektra a sú tínedžeri a NEVYBRAL dvadsaťročných. Iba, že by ten systém pozeral nie na vek, ale na rodné číslo,“ upozorňujú na sociálnej sieti.

Pozrite, čo sa stalo v našej galérii

Ak systém pozerá na rodné číslo a otvorili sa katergórie 16 a viac, tak je možné, že systém zobral cifry reprezentujúce ROK.Napríklad rok 2002 bude 02, systém vie, že ak je tam nula, tak má pridať 100 rokov a 18 ročného vyhodnotí ako 118 ročného.

„Najstarším pridelí termín dnes poobede, pripadne na víkend, samozrejme, že vakcínou PfizerBioNTech alebo Moderna, lebo tie sú "pre starších". Mladším AstruZenecu,“ doplnili analytici.

Odborníci na záver zdôraznňujú, že ide len o ich veľmi pravdepodobnú hypotézu. O stanovisko sme požiadali aj Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré má aplikáciu Čakáreň na starosti.

Celý status nájdete na ďalšej strane >>>