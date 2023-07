Slováci konzumujú množstvo sacharidov, veľa mastného a vyprážaného jedla, pričom s tým začínajú už deti v materskej škole. Na raňajky jedia často chlieb s nátierkou a takmer ku každému jedlu dostávajú sirupovú vodu alebo mliečne nápoje. Výsledkom je populácia so srdcovými a civilizačnými chorobami.

„Podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie by bolo dobré, aby sa človek hýbal s primeranou intenzitou minimálne 150 minút týždenne. Chôdza nestačí, naše telo by sa malo zahriať v správnom tempe. Vhodné športy sú plávanie, bicyklovanie, ale napríklad aj beh. Keby sme toto odporúčanie dodržali, nástup cukrovky 2. typu by v rokoch 2022 až 2050 klesol o 3,9 percenta,“ hovorí Olga Lepskaia, všeobecná lekárka pre dospelých z Preventívneho centra AGEL Clinic.

Pohyb totiž udržiava cievy zdravé a pomáha odbúrať nadbytočný tuk. Avšak samotná športová aktivita nie je postačujúca. Kľúčové pre zachovanie zdravia je správne stravovanie. A to hneď odmalička. Pokiaľ vznikne zlý návyk, je ťažšie sa ho zbaviť.

Vieme sa zbaviť tukových buniek? Čítajte na druhej strane...