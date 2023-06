Otravné bzučanie komárov a štípance, ktoré intenzívne svrbia. Nevyhnete sa im na terasách reštaurácií, na záhradných grilovačkách či počas prechádzky v prírode. Tento rok sa mnohým zdá, že komárov je až príliš veľa. Chorváti chcú dokonca pre inváziu komárov vyhlásiť stav prírodnej katastrofy.

Podľa miestnych obyvateľov je aktuálne takmer nemožné žiť v danej oblasti. Premnožené komáre najviac trápia Osijecko-baranjskú a Vukovarsko-sremskú župu vo východnej časti Chorvátska. Pre miestnych obyvateľov je súčasný stav neznesiteľný. „Nemôžete ísť von, hryzú vás a potom sa dve-tri hodiny škrabete," povzdychla si pre N1info.hr obyvateľka Vukovaru Nada.

„Keď vyjdete von, okamžite sa vynorí roj komárov. Vletia vám do úst. Nemôžete byť ani vonku, ani vnútri, pretože preniknú aj do domov. Znepríjemňujú nám život,“ popísal problém pre index.hr Mario, rezident obce Bilje. Pokiaľ vás pohryzie tridsať komárov počas 15 minút vonku, je to vážne. Podľa starostu Vukovaru Ivana Penavu sa aktuálne rozprávame o situácii, keď ľudí počas štvrťhodiny vonku poštípe až sto komárov.

Upokojujúcou správou pre turistov mieriacich na Jadran však môže byť, že invázia komárov sa týka predovšetkým východnej časti chorvátskeho vnútrozemia. Aká je tento rok situácia s týmto cicajúcim hmyzom na Slovensku? K jeho premnoženiu prispelo v posledných dňoch najmä počasie.

„Aktuálny počet komárov korešponduje s počasím v predchádzajúcich dňoch a týždňoch. Záplavy a návalové dažde vytvárajú vhodné podmienky na ich množenie, najmä u záplavových druhov. Práve tieto druhy sú veľmi početné, a tak môžeme ich množstvo vnímať ako nadmerné. Počet komárov teda vo všeobecnosti závisí od počasia,“ vysvetlila Viktória Čabanová z Virologického ústavu BMC SAV. Oproti vlaňajšku je preto rozdiel badateľný. „Minulý rok bol napríklad veľmi suchý a počet komárov bol malý,“ doplnila.

AKÉ CHOROBY PRENÁŠAJÚ SLOVENSKÉ KOMÁRE A ČO ICH NAJVIAC PRIŤAHUJE? »»»