Už aj Mikas to povedal bez servítky: Inej cesty niet, musíme prijať TIETO opatrenia! ×

Mali by sa prijať také opatrenia, ktoré by sa dotkli všetkých a budú prísne. V stredu to pred rokovaním vlády v súvislosti so šírením nového koronavírusu povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Priznal, že presne nevie, ako aktuálne vyzerá posledná verzia opatrení, o ktorej má rozhodovať vládny kabinet.