Medvede sa vyskytujú aj tam, kde by sme ich nečakali, a to nielen v blízkosti obydlí, ale aj na turistických chodníkoch. Spravili sme my, ľudia, niekde chybu?

- Otázne je, kto má určiť, kde by sa medvede mali vyskytovať a kde už nie. Z histórie je známe, že medvede sa bežne vyskytovali aj v nížinách. Pred približne sto rokmi im na Slovensku hrozilo vyhynutie a prežili len v najneprístupnejších horských oblastiach. Dnes sa však postupne vracajú späť. Otázne je, koľko medveďov a v akých lokalitách dokážeme tolerovať a ako sa s nimi naučíme žiť. Medvede nie sú zďaleka také nebezpečné, ako ich vnímame. Náš vzťah s medveďmi teda bude závisieť aj od komplexu vecí, od toho, ako ich dokážeme tolerovať a naučíme sa s nimi žiť, až po preventívne opatrenia, aby sme minimalizovali potenciálne konflikty.



Vedeli by ste zrátať, koľkokrát ste sa už s medveďmi stretli?

- Veľakrát! Medvede si ma získali, keď som mal príležitosť celé dni pozorovať medvedice s mláďatami. Vtedy som najviac pochopil, ako žijú, a mal som pocit, že „rozumiem“ ich svetu. Hry mláďat, cicanie, spánok, nebezpečenstvo a iné veci, ktoré zažívali, som prežíval s nimi. Tiež mám rád, keď sa mi podarí prísť na niečo nové. Napríklad, keď som kedysi zistil, že medvede sa šplhajú do korún stromov za orieškami borovice limby a potom sa mi ich podarilo takto aj pozorovať.

Asi najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame je, čo robiť, ak si vykračujem po lesnom chodníčku a zrazu pred sebou uvidím medveďa?

- Ak ma už vidí, nepotrebujem nič hovoriť. Stačí zastať, prípadne pomaly cúvať odkiaľ som prišiel. Keď je medveď blízko, je lepšie nepozerať sa mu do očí, čím mu dáme najavo, že nemáme zlé úmysly. Medveď potom odíde. Je však lepšie chvíľku počkať, kým budeme pokračovať. Môže to byť medvedica s mláďatami, ktoré sa ukryli niekde na strome a medvedica čaká, kým k nej prídu. Cestou ďalej po chodníku by som na seba chvíľu upozorňoval hlasom. Ak by boli ešte blízko, vyhol by som sa tak druhému prekvapeniu.

Turisti so sebou berú často aj psov. Môže to byť pre mňa riziko alebo naopak, určitá ochrana?