Zvyšujúce sa ceny potravín sú odrazom aj globálneho rastu cien energií, ktoré v súčasnosti najviac vplývajú na konečnú cenu všetkých výrobkov. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Ten vyzýva vládu a poslancov parlamentu na prijatie opatrení na zamedzenie kolapsu pekárskeho odvetvia.

"Je podstatné uviesť, že voči agrosektoru sa od roku 1989 postupne prehĺbil investičný dlh, ktorý sa zo dňa na deň nedá dobehnúť. Situáciu v súčasnosti a podľa maximálnych možností MPRV intenzívne rieši," priblížil agrorezort.

Ministerstvo poznamenalo, že do 10. júna mohli potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im MPRV SR poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na túto pomoc je vyčlenených 8 miliónov eur, ktorú im po uzatvorení a vyhodnotení dotazníka zašle agrorezort do konca júla 2022. Dotazník podľa MPRV vyplnilo 440 subjektov.

"Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci MPRV plánuje v 2. polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022. Je to schéma, ktorú musí schváliť Európska komisia," informoval agrorezort.

"Čo sa týka pomoci so zabezpečením dostatku energie pre potravinársku výrobu, MPRV SR pripravilo 'Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu', ktorý je po medzirezortnom pripomienkovom konaní a finalizujeme ho. Radi by sme pripomenuli aj aktuálne otvorené, respektíve vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme takmer 314 miliónov eur," doplnilo MPRV.

Z toho sa podľa rezortu už vyhodnocuje výzva pre potravinárov za 170 miliónov eur. "To považujeme za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s akreditáciou po prevalení sa korupčných podvodov z čias minulej vládnej garnitúry v agrorezorte," dodalo ministerstvo.

"Vďaka nasadeniu aktuálneho vedenia MPRV SR a PPA sa podarilo akreditáciu a tiež reputáciu PPA prinavrátiť. Žiadosti o vyplácanie boli pozastavené (v objeme asi 80 miliónov eur) a tie sa postupne od apríla opäť vyplácajú. Potravinári sa tak konečne dostanú aj k projektovým eurofondovým peniazom, o ktoré Slovensko takmer prišlo vďaka pôsobeniu predošlej garnitúry," uzavrelo ministerstvo pôdohospodárstva.

Pekári, cukrári a cestovinári vyzývajú vládu a poslancov Národnej rady SR na bezodkladné prijatie opatrení na zamedzenie kolapsu pekárskeho odvetvia. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. Otvorenú výzvu vedeniu štátu schválili podľa neho členovia SZPCC na valnom zhromaždení 23. júna.

Prečítajte si tiež: