Čajová aféra má tvrdú dohru. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) skončil po autonehode v nemocnici sv. Michala. Síce je už pár dní z nemocnice doma, no ľudia stále nevedia stráviť to, že pri jeho lôžku trávili hodiny jeho expartnerky. Tie sa mali dokonca dostať do konfliktu s personálom. Aféra má nečakanú dohru. Na svojich pozíciách končí námestníčka pre ošetrovateľstvo a vedúca sestra!

Papalášizmus, aký nemá obdoby. Aj také prirovnania padali po tom, ako sa Boris Kollár liečil z úrazov po ťažkej autonehode v nemocnici. Do jeho vládnej limuzíny vtedy vpálilo iné auto a on skončil so zlomeným krčným stavcom hospitalizovaný vyše mesiaca. Napriek zákazu návštev v čase pandémie ho aj v noci obsluhovali jeho exmilenky a chodili za ním aj ďalšie návštevy. „To nie sú ženské nočné návštevy. Ja si tu nevyhadzujem z kopýtka. Proste som sa dohodol s 3 - 4 najbližšími, ktorí sa o mňa 24 hodín starajú a majú podelené služby. Pri mne je neustále niekto,“povedal vtedy exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ Boris Kollár.

Situácia sa vyostrila po tom, čo na verejnosť prenikla „čajová“ aféra. Kollárove dámske návštevy mali od sestier požadovať veci, ktoré absolútne nesúvisia s ich pracovnou náplňou. Vrcholom bola potýčka po tom, ako vraj sestra dve hodiny nepriniesla pacientovi čaj. Zdravotníčky sa vedeniu mali okrem iného posťažovať, že Kollárove dámy sa premávajú po nemocnici bez rúška a chodia do ich priestorov.

Teraz má celý konflikt pokračovanie. Na svojich pozíciách do konca decembra skončí námestníčka pre ošetrovateľstvo aj vedúca sestra. Vraj však nejde o vyhodenie, tvrdí ministerstvo vnútra, pod ktoré nemocnica spadá. „Námestníčka pre ošetrovateľstvo nebola vyhodená, ale odvolaná zo svojej pozície. Bolo jej ponúknutých niekoľko pracovných pozícií v rámci Nemocnice sv. Michala. Informácia, že bola vyhodená nie je pravdivá,“ povedal hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Náš zdroj však potvrdil, že žiadne iné pozície skúseným zdravotníčkam neponúkli. Tie teraz zvažujú aj právne kroky. Sestier sa po incidente zastala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Mala hovoriť s riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom a uistiť sa, že sestrám nesiahne na odmeny.

Zo situácie je rozčarovaná aj prezidentka slovenských sestričiek. „Ak sú informácie z médií pravdivé, cítime, že neboli dodržané všetky pravidlá manažérskeho správania sa riaditeľa. Naozaj mal zohľadniť aj argumenty zdravotníckych pracovníkov, teda sestier a postih, ku ktorému dôjde, nie je k nim spravodlivý,“povedala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Podľa nej určite nie je bežnou praxou vyhodiť v čase pandémie hneď dve zdravotníčky vo vedúcich funkciách. Treba zohľadniť, či išlo o pochybenie pri výkone povolania, či to priamo zasiahlo do kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Takéto problémy sa riešia, ak napríklad sestra pacientovi zle podá liek, alebo mu ho vôbec nepodá. „Konflikty, ktoré vychádzajú z nesprávnej komunikácie, sa určite neriešia takýmto spôsobom. Posudzujeme podľa závažnosti, aký dosah to malo na pacienta, či došlo k poškodeniu jeho zdravia. Nepovažujeme takéto riešenie za správne,“ doplnila Lazarová.

Mohlo by vás zaujímať: