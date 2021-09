8 potravín, ktoré NIKDY nedávajte do mikrovlnky: Pri čísle 5 hrozí silná OTRAVA!

Mnohé domácnosti si bez tohto spotrebiča nevedia predstaviť život, no pozor! Viaceré potraviny či hotové jedlá jedlá by ste v mikrovlnke nikdy nemali ohrievať. Pozrite, ktoré to sú a čo vám hrozí!