Ak ste zachytili informáciu o tom, ako v črevách máme dlhoročné usadeniny tak je to mýtus. Hovoria to najmä ľudia, ktorí nám chcú predať niečo na očistenie hrubého čreva. „Väčšina týchto odporúčaní je podmienená tým, že si musíme kúpiť drahé produkty na podporu detoxikácie. Väčšinou sú to tabletky, ktoré obsahujú vitamíny, minerály a antioxidanty, ktorými by sa mali škodliviny vylúčiť. Treba zdôrazniť, že veľmi veľa z týchto živín nájdeme v prirodzenej a vyváženej strave. Skúste, namiesto kupovania drahých doplnkov, investovať svoje financie do kvalitného jedla, ktoré si uvaríte sami doma," tvrdí odborníčka.