Tisíce ľudí ostali zo dňa na deň bez príjmu. Situácia je o to horšia, že pandémia trvá už niekoľko mesiacov. Vláda schválila predĺženie pomoci pre zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov, ale aj ošetrovateľov v domovoch dôchodcov či ľudí bez príjmu. Pozrite, na čo máte nárok.

Vyplácanie dávok bude trvať podľa toho, koľko žiadostí dostanú úrady práce. Zo zákona však majú čas na ich spracovanie 2 mesiace. „Počnúc 2. 11. úrady práce začnú posielať 120-tisíc doterajším žiadateľom dodatky, pretože na základe dodatkov im bude možné vyplácať zvýšenú formu Prvej pomoci plus,“informoval minister práce Milan Krajniak. Budú posielané elektronicky aj poštou, podľa toho, ako ste doteraz s úradmi komunikovali. O týždeň 9. 11. sa začne prijímanie výkazov úradmi práce za mesiac október. „Chcel by som všetkých žiadateľov upozorniť na to, že majú nárok na zvýšenú pomoc za celý mesiac október,“ spresnil minister.

1. Prvá pomoc plus

Prevádzkam, ktoré museli zatvoriť, sa zvyšuje limit pomoci na jedného zamestnanca na 1100 eur. Ak má firma či živnostník pokles tržieb, zvyšuje sa príspevok na zamestnanca maximálne na 810 eur. Zatiaľ sa bude vyplácať do marca 2021, podľa situácie sa pomoc prípadne predĺži. Zvyšuje sa aj pomoc pre vybrané skupiny živnostníkov, slobodné povolania a jednoosobové eseročky na 315 eur. Všetky informácie nájdete na pomahameludom.sk.

2. SOS dotácie

SOS dotácia je určená pre ľudí, ktorí ostali bez príjmu. Suma dotácií sa zvyšuje z doterajších 210 eur na 300 eur. Po novom budú tieto dotácie spracovávať aj vyplácať úrady práce. Ak niekto poberá dávku v hmotnej núdzi a nemá iný príjem, môže požiadať o SOS dávku. Zo sumy 300 eur sa odpočíta dávka v hmotnej núdzi a úrad práce mu vyplatí rozdiel. Poberateľ môže túto dotáciu dostávať šesť mesiacov.

3. Obedy zadarmo

Obedy zadarmo sa budú vyplácať aj vtedy, ak je škola alebo jedáleň zatvorená. Ak je zatvorená jedáleň, ale škola funguje, obedy škola vyplatí priamo rodičom. Ak je zatvorená škola, ale jedáleň funguje, škola dostane peniaze, aby ju mohla nechať v prevádzke.

4. 20 eur pre klientov ZSS

Prostredníctvom schémy SOS dotácie môžu zariadenia sociálnych služieb žiadať 20 eur na každého klienta. „To je na zvýšenú spotrebu vitamínu D3 na prevenciu proti ochoreniu COVID-19 alebo zmiernenie jeho priebehu,“vysvetlil šéf rezortu práce.

5. Predĺženie rodičovského príspevku

Mamičky bez práce, ktorých deti dovŕšia 3 roky, v prípade zhoršeného zdravotného stavu 6 rokov, budú môcť naďalej čerpať predĺžený rodičovský príspevok.

6. Infekčný príplatok

Vyplatia ho zdravotníkom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ak sa ich pracovisko ocitne v karanténe. „Ak sa budú ďalej starať o pacientov pozitívnych na COVID-19, zamestnanci dostanú príplatok 200 eur v čistom ako infekčný príplatok počas karantény,“ vysvetlil minister Krajniak.

7. Náhradné ubytovanie

Ak sa v zariadení sociálnych služieb vyskytne infekcia COVID-19, ministerstvo práce preplatí náhradné karanténne ubytovanie pre zamestnancov, ktorí sa ostanú starať o klientov. „Budú môcť ísť spať do ubytovacieho zariadenia - či už je to nejaký hotel, alebo penzión - a preplatíme im toto ubytovanie, aby mohli dodržať karanténu a vrátiť sa na druhý deň do práce,“ uviedol Krajniak.