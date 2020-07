Diéta alebo kalorický deficit je obdobie, kedy človek má nižší kalorický príjem ako výdaj. No aj keď jete počas diéty menej, nemali by ste zabúdať na to, že vaša strava by mala byť plnohodnotná, pestrá a plná kvalitných surovín. „K diéte neodmysliteľne patrí aj ovocie. No ovocie nie je zelenina, a preto ho nemôžeme jesť večer pri televízore. Aj keď obsahuje veľkú porciu vlákniny, vitamínov a minerálov, súčasne obsahuje veľa cukru. V zdravšom jedálnom lístku by ste si na neho mali dávať pozor,“ vysvetľuje špecialistka na ketodiétu Martina Dvořáková.

Ovocie s najvyšším obsahom cukru nájdete >>V GALÉRII<<

Názorových skupín na množstvo konzumácie ovocia je veľa. Základná vec je uvedomiť si, že ovocie treba brať ako plnohodnotnú potravinu. Ak si dáte obed, nemali by ste za ním zjesť misku ovocia, olovrant a ešte večeru. Ovocie nie je výživový doplnok, ale naopak, má mať podstatné miesto vo vašom jedálničku. Samozrejme, všetko s ohľadom na denný kalorický príjem ,,Ak máte na ovocie chuť, ideálne je dopriať si ho ako súčasť raňajok či dopoludňajšej desiaty, najlepšie v deň kedy máte zvýšenú fyzickú aktivitu,“ dodáva výživová špecialistka.

Ktoré ovocie má najvyšší obsah cukru? >>