Zrušia sa nemocnice a zaniknú lôžka? Aj pre tieto obavy ľudí reforma zdravotníctva už viackrát visela na vlásku. V parlamente však dostala zelenú a priniesť má podľa ministerstva zdravotníctva nové moderné nemocnice, vyššiu kvalitu pre pacientov aj lepšiu dostupnosť. Bude to však naozaj tak? Šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová vysvetľuje, na čo sa treba pripraviť.

Reforma má rozdeliť nemocnice na Slovensku do piatich úrovní. Špecializované národné nemocnice napríklad na transplantácie, onkologické či srdcovo-cievne ústavy budú jedinými na Slovensku. Existovať majú tri koncové nemocnice na západe, v strede a na východe Slovenska. Veľkých komplexných nemocníc bude asi desať, čiže približne na úrovni krajov a menších regionálnych ostane asi 30.

Zvyšné, najmä v menších okresoch, sa zmenia na komunitné nemocnice, ktoré poskytnú základnú starostlivosť. Skončiť môžu aj ako rehabilitačné či doliečovacie zariadenia. Odborníčka na práva pacientov Mária Lévyová, ktorá je súčasťou skupiny na prípravu reformy, vysvetľuje, čo nás čaká.

1. Kedy spoznáme novú sieť nemocníc

„Samotná reforma nebude taká rýchla, že môžeme očakávať zmeny o rok, o dva, ale najskôr o štyri roky by malo byť jasné, ako by sieť nemocníc mala vyzerať. V súčasnosti už na tom pracujú odborné spoločnosti a bude sa to pravidelne prehodnocovať,“ hovorí Lévyová. Bude sa pozerať na chorobnosť, počty výkonov či množstvo odborníkov. Napríklad Trebišov už ukázal, že pôrodnicu potrebuje.

2. Pacient prestane blúdiť v systéme

„Potrebujeme stanoviť cestu pacienta pri každej diagnóze. Ako má postupovať, kde nájde špičkové pracovisko. Väčšina z nás by uvítala manažment, ktorý tu veľmi chýba. Mal by sa nastavovať už v ambulanciách všeobecných lekárov. Nemocnice vyššieho a nižšieho typu musia medzi sebou komunikovať,“ povedala odborníčka s tým, že pacient si stále bude môcť vybrať nemocnicu.

3. Zverejnia sa čakačky na zákroky

Systém by mal fungovať tak, že každý si bude môcť pozrieť, koľko sa čaká na nejakú operáciu v rôznych nemocniciach. Tak napríklad zistíte, že v Trenčíne sa na bedrový kĺb čaká 4 mesiace, ale v Lučenci len dva. „Verejne dostupné čakačky budú nastavené tak, aby nedošlo k predbiehaniu v súlade s diagnózou,“ hovorí Lévyová.

