Pravdepodobne hádžete akékoľvek jedlo so škvrnou plesne, čo i len najmenšou, do odpadu, z tohto pravidla však existujú výnimky. Ktoré potraviny sú bezpečné, aj keď sa na nich objaví pleseň?

Každému z nás sa to asi už stalo. Nechali ste aj vy v chladničke potraviny o niečo dlhšie, až sa na nich začala objavovať pleseň? Je to bezpečné orezávať a jesť? Alebo to musí ísť tiež do odpadu? Našťastie Ministerstvo poľnohospodárstva USA ponúka návod, čo zostane a čo zmizne, keď na svojom jedle spozorujete pleseň, píše portál allrecipes.com. Tu je 10 potravín, ktoré môžete zjesť aj plesnivé.

1. Suchá saláma Zdroj: archiv

Je úplne v poriadku, ak majú tvrdé salámy tenký biely povlak na vonkajšej strane mäsa. Táto pleseň je tam umiestnená zámerne: aby vytvorila chuť a chránila údené mäso pred baktériami. Je bezpečná na konzumáciu.