Vláda tri týždne tajne chystala akciu, ktorá v histórii nemá obdobu. Päť a pol milióna Slovákov chce testovať na nový koronavírus. „Posledné tri týždne sme chystali najväčšiu logistickú operáciu, aká kedy bude na Slovensku uskutočnená, a to je celoplošné pretestovanie všetkých obyvateľov Slovenska,“oznámil v sobotu premiér Igor Matovič.

Štátne hmotné rezervy dostali za úlohu nakúpiť trinásť miliónov antigénových rýchlotestov, ktoré ochorenie COVID-19 odhalia už za 15 minút. „Antigénové testy nám nedokážu zachytiť všetkých pozitívnych, ale dokážu nám zachytiť podstatnú časť infekčných a najmä suspektných, to znamená tých, ktorí majú príznaky,“vysvetlil premiér.

Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude dobrovoľné, alebo povinné. „My čo potrebujeme dosiahnuť, aby prišlo 95, možno 90 percent ľudí z tých, čo majú, lebo vtedy to zaberie,“pripustil Matovič. Uskutočniť by sa malo počas dvoch víkendov o dva týždne na Dušičky. Pilotné testovanie vyskúšajú už budúci víkend v troch oravských okresoch, v Námestove, Tvrdošíne a Dolnom Kubíne. Ak budú interné kapacity stačiť, zapoja aj okres Bardejov.

Testovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri voľbách. Približne v 5 997 volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta. V každom bude asi sedem ľudí, a to policajti, príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na odberné miesto prísť s občianskym preukazom. Obyvatelia, ktorí žijú mimo svojho trvalého pobytu, môžu prísť na testovanie na najbližšie odberné miesto, nemusia sa presúvať do svojho bydliska. Premiér podotkol, že tam budú dopísaní do odberových zoznamov.

S týmto nápadom súhlasí aj hlavný hygienik Ján Míkas, upozorňuje však na viacero rizík. „Uvedomujeme si, že pôjde o veľmi zložitý a náročný proces. Vnímame výzvy v oblasti logistiky, krátkosť času na prípravu, právne úskalia a ďalšie nevyhnutné úlohy, ktoré treba okamžite riešiť. Budeme maximálne súčinní v rámci našich možností a kapacít,“povedal Mikas.

Premiér Igor Matovič testovanie považuje za jediný možný spôsob, ako sa môže zastaviť krivka nárastu nakazených. „Som ochotný od toho upustiť, ale zároveň zvolím demisiu,“ vyhlásil Matovič. Vláda bude teraz pripravovať detaily, aby sa plošné testovanie podarilo. Premiér povedal, že testovanie bude dobrovoľné, ale tí, čo sa naň nedostavia, prídu o nejaké výhody.

5 nástrah plošného testovania. Čítajte na ďalšej strane >>>