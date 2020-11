Obaja odborníci sa zhodujú v jednom. Musíme byť trpezliví a počkať ešte niekoľko dní. Potom uvidíme, či malo celoplošné testovanie skutočne zmysel. „Tieto dni by som určite neočakával znížený počet nových prípadov, to by bolo príliš skoro. Treba myslieť na to, že inkubačná doba je v priemere 5 dní, ale veľa ľudí má aj dlhšiu inkubačnú dobu. Mnohí, ktorí sú teraz pozitívni, sa nakazili ešte pred plošným testovaním,“ vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.

To, že máme viac nových prípadov neznamená, že ich máme skutočne viac aj v populácii. „Môže ich byť menej, len sa ľudia cielene dostavia na vyšetrenie, keďže vedia, že boli v kontakte s niekým, komu vyšiel pozitívny antigénový test. Môže to byť odrazom toho, že presnejšie a cielenejšie testujeme,“ vykresľuje infektológ.

Ani celoplošné testovanie neodhalí všetkých. Ale aj keby odhalilo len polovicu, tak by to bol podľa Sabaku úspech. Uvádza to na príklade 5-člennej rodiny, kde len jednému vyjde pozitívny test, ostatným negatívny, možno aj falošne. Zvyšok rodiny sa potom dá otestovať PCR testami, alebo budú dodržiavať karanténu, keďže vedia, že boli v kontakte s pozitívnym a to eliminuje nákazu aj na ostatných.

„Očakával som, že tento týždeň bude možno najvyšší, čo sa týka počtu nových prípadov. Klesať by to malo od budúceho týždňa, prípadne až od toho ďalšieho,“ priblížil infektológ.

Anketa Sú podľa vás prísne opatrenia stále potrebné? Áno, stále máme vysoké riziko nákazy. 45%

Ja sa chránim aj bez toho, aby mi to niekto nariadil. 32%

Nie, nakazených je len malé percento a veľa ľudí prišlo o prácu. 20%

Dúfam, že po druhom kole už všetko uvoľnia. 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podľa virológa Borisa Klempu môže teraz na PCR testy chodiť viac ľudí, ako predtým. „Predpokladám, že v týchto dňoch je PCR testovanie trochu skreslené. Je skreslené tým, že veľa ľudí sa snažilo dať si urobiť PCR test kvôli tomu, aby sa vyhli antigénovým testom,“objasňuje.

Rolu mohlo zohrať aj to, že mnohí ľudia, ktorým v plošnom testovaní vyšiel pozitívny výsledok, si ho chceli potom overiť presnejším PCR testom.

Ďalšou možnosťou je podľa virológa Klempu aj snaha veľkých firiem dať si otestovať zamestnancov pomocou presnejších PCR testov. „Predpokladám aj, že sa to možno oneskorene zjavuje v systéme. Zopár dní trend ešte nebude taký jasný, ale neskôr by sa mal prejaviť. Pokiaľ sa neprejaví, tak niekde nastala chyba. V tejto chvíli je však predčasné robiť závery,“ uzavrel Klempa.

Odborníci zdôrazňujú, že negatívny výsledok testu nemusí byť 100-percentný. Vyzývajú preto k zodpovednosti a dodržiavaniu hygienických opatrení.

5 dôvodov, prečo čísla nakazených neklesajú: Čítajte na ďalšej strane >>>