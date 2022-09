O zvyšovaní platov lekárov sa diskutuje už od januára. Situácia vygradovala až do momentu, keď sa tisícky doktorov vyhrážali hromadnými výpoveďami. Umlčať by ich mal návrh ministra zdravotníctva, ktorý okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Celkovo sa v návrhu spomína 25 zdravotníckych profesií. „To, čo sme navrhli, je niečo, čo tu nebolo niekoľko desiatok rokov, nikdy to nebolo také komplexné a skokové ako teraz,“ uvádza Lengvarský. Návrh, ktorý včera vláda schválila, je podľa neho v rámci krajín V4 konkurencieschopný.

Rezort okrem zvýšenia platových koeficientov navrhuje aj započítanie praxe. Od roku 2023 sa tak majú započítavať aj odpracované roky v zahraničí a pre potreby platového ohodnotenia sa bude akceptovať aj časť obdobia materskej a rodičovskej dovolenky do dĺžky päť rokov. „Napríklad lekári so špecializáciou a s praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad 3 000 eur, začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o 279 eur v hrubom,“ približuje štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská.

Zdravotníkom by podľa návrhu mali platy stúpnuť o 6,9 – 39,5 percenta. Lekár bez špecializácie by tak po nástupe do nemocnice dostal plat 1 695 eur, zatiaľ čo teraz je to 1 416 eur. Sestra špecialistka si podľa odpracovaných rokov prilepší od 200 do 440 eur a taký záchranár by mal dostať o 120 až 360 eur viac. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že po tomto zvýšení bude priemerný plat lekára v nemocnici vrátane príplatkov, víkendov, sviatkov a nadčasov 4 000 eur.

