Na Slovensku hrozí aktuálne výpoveďou až 3 500 lekárov, z toho 1 160 z nich pracuje v Bratislave. Na upresnenie, je to 330 lekárov z Antrolskej, 100 lekárov z Mickiewiczovej, 380 lekárov z Ružinovskej nemocnice, 300 lekárov z Kramárov a 50 z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Najviac zdravotníkov chce odísť z ružinovskej nemocnice, kde už dnes pre nedostatok personálu zažívajú problémy. Pred pár dňami ohlásilo gynekologicko-pôrodnícke aj novorodenecké oddelenie nemocnice naplnenie kapacitného stropu a niektoré nastávajúce mamičky dokonca museli posielať inam. Dôvodom bol vysoký počet pôrodov v kombinácii s nedostatkom personálu. Nastávajúce mamičky táto informácia nepotešila.

Rodiť v Ružinove chcela aj Natália. „Určite mám strach, lebo človek si vyberie nemocnicu a nakoniec tam možno ani rodiť nepôjde. Sú tam obavy, lebo človek ani nevie, kto si zoberie na zodpovednosť, že keď nás otočia z pôrodnice inam a cestou sa niečo stane…“ povedala vystrašená prvorodička. „Mám obavy, čo bude. To je také, že kedy to príde, vtedy to príde a uvidí sa, že či zoberú,“ priznala ďalšia budúca mamička.

Dnes je už vraj situácia lepšia. „Aktuálne neevidujeme nedostatok lekárov na žiadnom oddelení, ani na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici Ružinov. V UNB pôrodniciach sa rodí najviac detí na Slovensku, navyše pôrodnosť v Bratislave má stúpajúcu tendenciu. Ak sa naplnia kapacity niektorej z pôrodníc alebo novorodeneckých oddelení, rodičky posielame do iných našich pracovísk v rámci Bratislavy, kde je o nich postarané a je im aj ich bábätkám poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť,“ informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská s tým, že príjmy rodičiek do Nemocnice Ružinov sú od včera opäť spustené.

