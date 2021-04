Vláda SR s účinnosťou od 29. apríla zaradila medzi výnimky zo zákazu vychádzania po novom aj cestu do školy a do školského zariadenia a cestu späť. Platí pre všetkých škôlkarov, školákov a ich rodičov, ale aj starších študentov. Tisíce ľudí tak nemusia chodiť na pravidelné 7-dňové testy.

„Testovanie by podľa aktuálnych informácií malo ostať v tomto režime iba v čiernych okresoch a v ostatných okresoch by malo prebehnúť iba v prípade potreby v intervenčnej forme," uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Znamená to, že školy sa už nebudú musieť testovať plošne, ale len v rizikových situáciách. Regionálni hygienici budú pravidelne sledovať situáciu v danej lokalite a keď uvidia nárast prípadov, môžu škole nariadiť pretestovanie žiakov a rodičov.

Odborníci už dlhšie upozorňujú, že celoplošné testovanie v priaznivej epidemiologickej situácii nemá zmysel. Aj preto sa pripravuje nová testovacia stratégia. Najviac týždňový test totiž teraz potrebujete aj do obchodu s oblečením, na terasu reštaurácie či do banky. Existujú však aj situácie, kedy sa negatívnym výsledkom preukazovať nemusíte. Pozrite, ktoré to sú.

Výnimky, kam nepotrebujete test

- do potravín, lekárne, drogérie, obchodu s krmivami apod.

- pri zabezpečení starostlivosti o deti

- k lekárovi, test nemusí mať ani sprevádzajúca osoba

- na antigénové či PCR testovanie

- na očkovanie

- na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, pri krste

- pri starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná

- na venčenie psa alebo mačky do 1 km od bydliska

- k veterinárovi

- pri starostlivosti o hospodárske zvieratá

- pri športovej aktivite v prírode (okrem čiernych okresov)

- na vychádzku, interiérové alebo exteriérové športovisko pre starších ako 65 rokov a mladších ako 15 rokov

- pri sprevádzaní dieťaťa do škôlky, školy či na prijímačky

- pri prechádzke s dieťaťom do vzdialenosti 1 km od bydliska

- pri zabezpečení striedavej starostlivosti o dieťa

- na dostavenie sa na políciu, na pojednávanie či verejné zasadnutie

- na bohoslužbu či individuálnu duchovnú starostlivosť

- poľovníci pri plnení opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných

- osoby, ktorých zdravotný stav testovanie neumožňuje

- osoby, ktoré boli zaočkované a majú už protilátky

