Už zajtra to vypukne! Obrovský celonárodný projekt, ktorý má pomôcť v boji proti pandémii začne v sobotu o 7:00 a skončí v nedeľu o 22:00 na viac ako 5000 odberných miestach naprieč celou republikou. Prinášame vám najčastejšie otázky a odpovede k priebehu testovania.

1. Kedy bude plošné testovanie prebiehať?

Prvé kolo testovania bude trvať dva dni. Testovať sa bude v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11. od 7:00 do 21:30, s prestávkami v čase 12:00-12-45 a 18:00-18:30. Druhé kolo by malo prebiehať v rovnakom čase o týždeň neskôr, teda cez víkend 7. a 8. 11.

2. Musím sa testovať v mieste trvalého pobytu?

Nie, otestovať sa môžete v ktoromkoľvek odbernom mieste. Odporúča sa vybrať si najbližšie k vášmu bydlisku. Odberné miesta by mali kopírovať volebné miestnosti. Presný zoznam bude uverejnený na stránke somzodpovedny.sk. V niektorých mestách budú aj drive- in lokality pre testovania z auta.

3. Čo si mám na testovanie zobrať?

Dospelí sa musia preukázať občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca.

4. Mám na test prísť nalačno?

Hodinu pred odberom by človek nemal jesť ani fajčiť. Nemal by používať ani spreje a kvapky do nosa, môžu ovplyvniť výsledok.

5. Kedy mám prísť na odberné miesto?

Môžete prísť kedy chcete. Ministerstvo obrany odporúča, aby sa postupovalo podľa abecedy, počas uplynulého víkendu však toto pravidlo samosprávy nevyužívali. Jednotlivé mestá či obce môžu vydať svoje vlastné usmernenie, v akom čase majú ktorí obyvatelia prísť na test, napríklad podľa bydliska.

Tabuľku s odporúčaným časom príchodu si pozrite TU.

Anketa Zúčastníte sa plošného testovania alebo ostanete v domácej karanténe? Pôjdem na testovanie 45%

Ostanem 10 dní v karanténe 44%

Platí pre mňa výnimka 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

OTÁZKY POKRAČUJÚ NA ĎALŠEJ STRANE »