15 otázok a odpovedí k novým opatreniam: NEOČKOVANÍ nesmú do prevádzok, do práce LEN S TESTOM

Bez covid pasu už ani do práce! Situácia v nemocniciach je alarmujúca a vláda preto pripravila súbor nových opatrení, ktoré majú pomôcť v tretej vlne. V zrýchlenom konaní ich včera odobrili aj poslanci v parlamente. Prevádzky sa síce otvoria aj v čiernych okresoch, no neočkovaných do nich nepustia. Navyše sa pri vstupe do práce budú musieť pravidelne preukazovať negatívnym testom a to až do 1. mája 2022. Budú si to platiť sami?