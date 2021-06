Chorvátsko, jedna z najobľúbenejších destinácií slovenských dovolenkárov, sa posledné týždne poctivo pripravovalo na letnú sezónu. Podrobný manuál prináša dovolenkárom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. „Vedeli ste, že vyše 80 % zahraničných turistov dovolenkujúcich v Chorvátsku prichádza práve z krajín EÚ? Ak chcete toto leto aj vy patriť medzi nich, prinášam vám tucet užitočných odporúčaní pred cestou, počas dovolenky aj pri návrate domov," napísal na sociálnej sieti.

1. Treba sa pred vstupom registrovať?

Áno, odporúčame vám už pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov a priechodu cez hranice. Ak to neurobíte vopred, musíte počítať so zdržaním pri vstupe. Formulár je k dispozícii aj v slovenčine, avšak odporúčame vyplnenie v anglickom jazyku, pri zadávaní viacerých osôb nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty. Deti do 12 rokov môžu byť uvedené ako spolucestujúci (už deň po 12. narodeninách sa na deti vzťahujú iné podmienky), adresu pobytu v Chorvátsku uvádzajte stručne.

2. Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test, nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky), alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní), alebo lekárske potvrdenie o očkovaní na COVID-19. Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii!

Anketa Chystáte sa v lete na dovolenku do Chorvátska? Áno, určite 36% Ešte neviem, uvidím podľa situácie 11% Nie, chcem ísť inam 13% Nie, dovolenku strávim na Slovensku 40% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

3. Ako je to s kontrolami na hraniciach a treba sa pripraviť na kolóny?

Najskôr treba myslieť na to, že tranzit do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom platným v týchto krajinách. Pokiaľ ide o vstup do Chorvátska, nespoliehajte sa na „námatkovosť“ kontrol. Doklady a potvrdenia kontroluje chorvátska hraničná polícia každému jednotlivcovi. Hraničné kontrolné miesta, aj v prístavoch či na letiskách, sú od 1. 6. 2021 vybavené čítačkou QR kódov pre certifikáty o očkovaní vydávané na Slovensku, ako aj pre PCR testy s QR kódmi. Neodporúčam pokúšať sa o sfalšovanie dokumentov – hrozí vysoká pokuta a problémy. S kolónami, neraz aj niekoľkohodinovými, treba určite počítať. Vyhnite sa teda dňom, keď sa striedajú turnusy zájazdov, najmä v sobotu. Prípadne zvážte skorý ranný príchod na hranicu, nie po 10.00, resp. tesne pred obedom.

Ďalšie otázky a odpovede nájdete na ďalšej strane »»»