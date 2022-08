O 100-eurovú inflačnú pomoc treba POŽIADAŤ do konca augusta: Kto si môže prilepšiť? ×

Osobní asistenti, opatrovatelia a ľudia nad 62 rokov môžu do konca augusta požiadať o jednorazovú inflačnú pomoc v hodnote 100 eur. Na sociálnej sieti to pripomenula komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.