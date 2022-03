Jód je neodmysliteľne nevyhnutný minerál, ktorý ľudské telo potrebuje. Medzi jeho najvýznamnejšie funkcie zaraďujeme jeho nevyhnutnosť pre správne fungovanie štítnej žľazy. Štítna žľaza vytvára z hormónov štítnej žľazy tyroxín (T4) a trijódtyronín (T3), ktoré oba obsahujú jodid (forma jódu). Naše telo si samo jód vyrobiť nedokáže, preto je dôležité prijímať jeho dostatočné množstvo v strave alebo pomocou výživových doplnkov.

Okrem podpory správnej funkcie štítnej žľazy a podpory vývoju mozgu, jód navyše reguluje rýchlosť telesného metabolizmu a zvyšuje rýchlosť spaľovania telesného tuku, chráni organizmus pred usadzovaním cholesterolu, podporuje zdravý duševný mentálny a psychický vývin, podporuje schopnosť organizmu upokojiť sa, zlepšuje kvalitu vlasov, nechtov a pokožky a pomáha aj pri liečbe zápalu spojiviek. Denne by mal dospelý človek (a dospievajúci od 15 do 18 rokov) prijať asi 150 mikrogramov jódu. U detí je hranica 90 - 130 mikrogramov denne podľa veku. Zvýšiť príjem jódu by mali najmä tehotné ženy, a to až na 220 mikrogramov denne. V ktorých potravinách ho nájdete?

1. Jodizovaná soľ Zdroj: SHUTTERSTOCK

Na rozdiel od klasickej soli jodizovaná soľ obsahuje jódové prísady. Tá má pomáhať ľuďom udržiavať hladinu jódu v tele a tým predchádzať ochoreniam - zväčšeniu štítnej žľazy. Štvrtina kávovej lyžičky soli obsahuje zhruba 71 mikrogramov jódu, čo je asi 47 % odporúčanej dennej dávky. Stačí vám teda polovica kávovej lyžičky denne na uspokojenie dennej odporúčanej dávky jódu.