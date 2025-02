Michaela Heráková Editorka

Tento skvelý vynález pomáha gazdinkám po celom svete už 77 rokov. Za ten čas prešla mikrovlnka ohromnými zmenami. Prvý model by sa vám do kuchyne nezmestil, bol skoro 2 metre vysoký a vážil 400 kíl. Stál okolo 3 000 dolárov. Dnes sú mikrovlnky oveľa menšie, ľahšie, lacnejšie aj výkonnejšie a niektoré domácnosti si život bez nej nevedia predstaviť. Niektoré jedlá by ste však v mikrovlnke ohrievať nikdy nemali. Viete, ktoré to sú?