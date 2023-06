Ste ten typ, ktorý na dovolenke iba vylihuje na ležadle so zatvorenými očami a počúva šum mora? Alebo máte radi dlhé prechádzky po nekonečných plážach pri západe slnka? Alebo sa celý čas kúpete v mori a obdivujete jeho krásy? Prinášame vám rebríček 10 najlepších pláží za rok 2022, v ktorom si každý z vás nájde svojho favorita.

Ak ešte stále neviete, v akej destinácii budete tento rok oddychovať, zamerajte sa na Európu. Nájdete v nej „grécke” Bahamy, nekonečné pláže ako v ďalekom Ománe, pláž s ružovým pieskom aj miesta, ktoré sú vzdialené od hlučných dovolenkárov a tých klasických preplnených hotelových miest. Rebríček najlepších pláži v Európe zostavuje každý rok European Best Destinations (EBD), ktorá je krídlom siete EDEN Európskej komisie. A keďže za rok 2023 ešte rebríček nie je, pripomeňme si, ktoré pláže boli úplnou jednotkou v roku minulom.

Najkrajšia, ale nedostupná!

Pláž Spiaggia Rosa na ostrove Budelli sa nazýva ružová podľa unikátnej farby piesku. Treba však dodať, že sa v rebríčku EBD nenachádza, hoci sa podľa znalcov považuje za tú najkrajšiu v celej Európe. Dôvod? Od roku 1980 je sem vstup zakázaný, keďže turisti si z nej odnášali morskú trávu a piesok. To spôsobilo, že piesok začal strácať svoje netypické sfarbenie. Ak by ste sa na pláž vybrali dnes, hrozila by vám pokuta až3 500 eur.

