Aj vy poškuľujete po zmene svojho interiéru v retro štýle? Potom je dobré ujasniť si, čo to retro vlastne je. Slovo retro pochádza z latinčiny a znamená spätne alebo dozadu. V interiérovom dizajne je to ale o niečo komplikovanejšie.

Mnohí sa mylne domnievajú, že pri retro štýle ide o použitie nábytku, ktorý nájdeme na povale starých rodičov. Všetky steny sa zahalia do tapiet, použijú sa koberce s výrazným vzorom. Chýbať by zrejme nemali ťažké kvetinové závesy, hliníkové plechovky a zamatové poťahy. Ideálne všetko naraz.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Dôležité je uvedomiť si, že každé desaťročie charakterizoval úplne iný štýl v bývaní. Skombinovať prvky zo 70., 80. či 90. rokov dokopy by pôsobilo chaoticky a komicky a nie štýlovo. Nehovoriac o tom, že interiér sa navzájom líšil aj od jednotlivých krajín. Iba ťažko možno porovnať komunistické bývanie s koncom 70. rokov v Amerike. Každú krajinu vystihujú naprieč rokmi odlišné charakteristické prvky. V každom prípade však stále môžeme hovoriť o retre.

Retro sa častokrát zamieňa s vintage štýlom. Niektorí si myslia, že ide o synonymá a štýl je rovnaký. To však nie je pravda. Vintage je starší a s retro štýlom má spoločnú iba inšpiráciu z minulosti.

Bývať v interiéri, ktorý je kompletne zariadený retro nábytkom a doplnkami by chcel dnes zrejme iba málokto. Bývanie v roku 2020 v retro štýle vyzerá úplne inak. My vám v dnešnom článku predstavíme ako si zariadiť interiér v modernom šate s prvkami retra.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Kde nájdeš inšpiráciu na retro štýl

Najlepšiu inšpiráciu nájdeme na fotografiách z detstva našich rodičov. Okrem nasiaknutia predstavy o tom, ako to vyzeralo počas tohto obdobia pôjde o príjemnú a nostalgickú aktivitu. Tú môžete vykonať aj so svojimi rodičmi. Nechajte ich, nech vám porozprávajú o dobe, v ktorej vyrastali a o tom, aký nábytok či interiér ich obklopoval. Pri tejto príležitosti si nezabudnite poznačiť, že podobný fotoalbum by ste si mali založiť aj vy. Fotografie zostanú priam večné a nestratia sa tak jednoducho ako z galérie mobilného telefónu.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Začnime od podlahy

Pokiaľ plánujete výraznú rekonštrukciu svojho príbytku a chcete vsadiť na retro štýl, rozhodne zvoľte na zem parkety. Ich nadčasový dizajn oceňujú aj dnes mnohí architekti. Popri záplave plávajúcich podláh v sivom odtieni pôjde o perfektný kontrast.

Retro štýl a steny

Ide o azda najjednoduchší štýl ako preniesť retro do súčasného bývania. Horčicová žltá, avokádová zelená, klasická červená, vyblednutá modrá a hnedá. To sú farby, ktoré by mali tvoriť základ pri výbere farebnej škály pre vaše steny. Napriek tomu je dobré držať sa nohami pri zemi. Čo tak zaujímavá farebná tapeta s geometrickými vzormi? Výborne by vynikla v kombinácii so zvyšnými čisto bielymi stenami.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Pokiaľ si netrúfate na retro tapetu, vyberte si jednu zo stien, kam zavesíte niekoľko rámov vo výrazných farbách. Vo vnútri nich by mali byť ukryté typické vzory pre tento štýl či retro fotografie. Stačí si ich vytlačiť, namaľovať alebo vybrať tie správne obrazy u nás v Möbelix. Počet týchto obrazov na stene záleží od jej veľkosti. Krokom vedľa v žiadnom prípade nebude zahaliť celú stenu do spomienok v podobe obrazov a fotografií.

Obývacia izba v retro štýle

Kombinujte nové so starým a výrazné s ešte výraznejším. Pri retro štýle to v oblasti nábytku vyzeralo tak, akoby jednotlivé kúsky medzi sebou bojovali o čo najväčšiu pozornosť. Typickými prvkami boli zaoblené stolíky, nábytok na nožičkách, farebné sedacie súpravy a kreslá či nábytok z masívu.



Sedaciu súpravu ale rozhodne nepotrebujete od babky. Tú si kúpte novú, modernú a s ohľadom na kvalitu. Pravdou však je, že by ste mali vynechať paletu farieb ako je šedá, čierna, biela či béžová. Odviažte sa a vyberte si horčicovo žltú alebo petrolejovú. Doplňte ju aj výraznými dekoračnými vankúšmi. Čo nemožno opomenúť je nutnosť výrazného a ťažkopádneho kresla na nožičkách. Čo poviete na retro kreslá, ktoré máme v ponuke my v Möbelix?

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix





K tomu stačí už iba pútavá komoda s nádychom retra, oválny stolík a vhodne zvolené dekorácie. Starý písací stroj, klasický telefón, model autíčka alebo retro hodiny budú tou správnou voľbou. Hotovo! Moderná obývačka s retro prvkami je na svete.



Podobne zariadená by mala byť aj spálňa. Čalúnená posteľ vo výraznej farbe, závesy alebo tapeta s geometrickými vzormi a jednofarebné vankúše spravia z vašej spálne miesto snov. Komoda na nožičkách je i v tejto miestnosti samozrejmosťou.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Kuchyňa s prvkami retra

To, že bielej kuchyni odzvonilo, snáď už ani nemusíme písať. O slovo sa hlásia farby a to nielen v prípade retro štýlu. Najviac sa však v tomto smere spomína červená kuchyňa. Vedeli ste, že červená farba podporuje aj chuť do jedla? Pozrite sa napríklad na logá známych fast foodov či nápojov. Nie náhodou stavila väčšina z nich práve na červenú.

Moderná kuchynská linka v červenej je výrazným prvkom celej domácnosti. To isté platí o pastelovo modrej kuchynskej linke. Obe farby sú hravé, neopozerané a jedinečné.

Kuchynské linky sú síce farbou inšpirované rokmi minulými, avšak funkčnosťou už úplne inde. Kvalitné materiály, množstvo úložného a praktického priestoru, samozatváracie skrinky....O tom mohli ľudia pred niekoľkými desaťročiami iba snívať.

Ilustračné foto. Zdroj: Möbelix

Zdá sa vám byť červená či modrá príliš uletená a radšej by ste mali niečo neutrálne? V tom prípade siahnite po klasickom dreve či neutrálnej poľovníckej zelenej alebo šedej farbe. Nezabudnite to ale doplniť zástenou s malými farebnými dlaždicami.

Každá kuchyňa inšpirovaná retrom by však určite mala mať samostatne stojace spotrebiče. Dokonca aj taký farebný smetný kôš bude mať v takejto kuchyni funkciu doplnku. Farebná retro váha bude iba čerešňou na záver. Ideálnu kuchyňu v retro štýle presne na mieru vám radi pomôžeme naplánovať u nás v Möbelix.