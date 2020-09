Chladnejšie noci, komáre a to, že už ani na záhradke nie je čo robiť, nás pomaly vyháňa dovnútra. Aj vy máte pocit, že sa leto pomaly blíži ku koncu? S tým súvisí i fakt, že sa začíname čoraz viac zdržiavať v našich domovoch. Zároveň je najvyšší čas na odloženie letných dekorácií. Treba ale priznať, že na jesennú výzdobu je ešte času a času. Práve pre takéto medziobdobie je ako stvorená naša nová kolekcia Clouds in Rosé.

Tá sa nesie v nežných pastelových farbách, pričom najväčšie zastúpenie tu má práve ružová. Táto farba sa stala hitom interiérových dekorácií a nábytku. Jej nežné odtiene sú totiž veľmi ľahko skombinovateľné a použiť sa dajú pri všetkých možných štýloch. Či už ste zástancom vidieckeho alebo moderného štýlu, túto farbu môžete použiť.

Najmä pri skvostnej staroružovej ide o farbu, ktorá zútulní celý interiér, dodá mu punc elegancie a navyše pôsobí na naše zmysly priam až uvoľňujúco.

Ako si zariadiť interiér v staroružovej farbe?

Ružová nemôže byť samotár. Je iba málo farieb, ktoré dokážu prebrať funkciu hlavnej farby. Pri staroružovej to platí dvojnásobne a týka sa to aj doplnkov. Táto farba by v interiéri nikdy nemala byť sama. Je ideálne ju dopĺňať o ďalšie farby ako je šedá, biela, nežná modrá, slivková alebo metalické odtiene – strieborná, zlatá a bronzová.

Množstvo prvkov určuje atmosféru

Aký dojem chcete navodiť z vášho príbytku alebo konkrétnej miestnosti? Príliš veľa staroružovej môže pôsobiť nudne. Pokiaľ neodhadnete správne množstvo, interiér bude pôsobiť tiež staromódne, miestami gýčovo a rozhodne nie zaujímavo. Je preto ideálne držať sa zásady 1 plus 2 a dosť.

Znamená to, že najväčší prvok by mal byť v staroružovej farbe a dva menšie kusy nábytku v tomto odtieni by mali byť v znamení doplnkov. Pokiaľ už teraz viete, že chcete mať vo svojom interiéri staroružovú, choďte na to premyslene.

Sedačka v staroružovej farbe

V prípade, že hľadáte vhodnú farbu vašej novej sedacej súpravy a chcete vsadiť na trendy, rozhodne upustite od čiernej, bielej a šedej farby. To isté platí aj v prípade hnedej a jej odtieňov.

Aktuálne trendy prajú farbám. Dalo by sa povedať, že staroružová je pri sedacích súpravách novou béžovou. Ide o jeden výraznejší kúsok ale zároveň sa ľahko kombinuje so zvyškom interiéru. Svojím nežným nude odtieňom zároveň nekričí silou mocou o pozornosť.

Kombinujte ju s metalickými odtieňmi a získate nádych rokov minulých v podobe art deco. S bielou, béžovou a drevom vytvoríte nežný a harmonický priestor podobný škandinávskemu štýlu. S čiernou naopak naberie priestor na modernosti a dramatickosti. Je iba na vás, aký štýl je vám bližší.

Staroružová kúpeľňa

Čo bolo pre mnohých kedysi v interiéri nevkusné, je dnes žiadúce a navyše absolútne v kurze. Reč je aj o staroružovej v kúpeľni. V 70. a 80. rokoch minulého storočia išlo o jednu z najčastejšie používaných farieb obkladu v kúpeľni. Potom sa ľudia tejto farby presýtili a na rad prišla jednoduchosť a neutrálne odtiene. Až do dnešného momentu. Staroružová v kúpeľni hlási svoj veľký comeback!

Vyberajte si dlaždice vo veľkom formáte a kombinujte ich s tými podlhovastými. Kľudne si môžete dať celú kúpeľňu obložiť kachličkami v staroružovej farbe a stále to bude vyzerať dobre. V tomto prípade je ale dôležité jej finálne dotvorenie. Nebojte sa zvoliť kontrastnú čiernu alebo šedú farbu v podobe sanity, rámu na zrkadlo alebo doplnkov. V prípade, že si na takúto veľkú zmenu ešte netrúfate, choďte na to pomalšie. Textil do kúpeľne ako sú osušky a uteráky, sviečky, záves, či iné doplnky do kúpeľne v staroružovej farbe budú správnym krokom. Nezabúdajte však, že na prvom mieste by mala zostať jednoduchosť.

Ako na obláčiku

Presne tento pocit vám prinesie staroružová v spálni. Pokiaľ túžite po niečom neopozeranom, modernom a inom, siahnite po výraznej kvetinovej tapete v staroružovej farbe. Namiesto drobného vzoru ale zvoľte jeden veľký a výrazný kvet, ktorý bude priam kričať o pozornosť. K tomu už stačí iba jednofarebná biela posteľná bielizeň a prehoz v už spomínanej staroružovej farbe. Pokiaľ máte k dispozícii veľký a presvetlený priestor, zvoliť môžete aj taburetku či relaxačné kreslo v tomto odtieni. Zvyšok interiéru laďte v neutrálnych a nevýrazných kúskoch a farbách. Ách, to budú ale sny!

