ORIENTUJETE SA na slovenskej POLITICKEJ SCÉNE? Uhádnite, KTO ŠÉFUJE jednotlivým STRANÁM

Tomáš Drucker sa rozhodol pre odchod do zahraničia, no dočasne je stále predsedom Dobrej voľby. Alojz Hlina a jeho Umiernení z Dobrej voľby odišli po tom, ako sa ďalší ľudia zo strany rozhodli spolupracovať s Hlasom. Novým šéfom Dobrej voľby by mal byť Rado Baťo a Katarína Cséfalvayová je podpredsedníčka strany.