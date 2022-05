PO STOPÁCH GEISSOVCOV: Poznáte miesta, ktoré navštívili? OTESTUJTE SA!

Slovensko poznáte veľmi málo a to je - s odpustením - hanba. Veď u nás máme množstvo zaujímavých miest, ktoré treba vidieť. Takže si naplánujte výlety!

Foto: archív

IDE TO, ALE...

Nie je to najhoršie, ale o Slovensku a jeho zaujímavých miestach by ste mohli vedieť aj viac. Ale môžete to napraviť: naplánujte si na krásne miesta výlet!