Kvíz: NE-VE-RÍ-ME, že prešlo už 20 rokov. Aj Ty máš pocit, akoby to bolo len včera? Otestuj sa

Foto: Shutterstock

Vieš, čo si robil v roku 2000? Pretože my vieme nielen to, pri čom si si dával hlasnejšie rádio, na aký film si sa tešil do kina, ale aj čo hýbalo slovenským i svetovým životom. Na týchto 10 vecí si pamätáme dodnes. A ty?