MÁTE vôbec ŠANCU vyhrať v očkovacej lotérii? NAJPRV musíte poznať odpovede na TIETO otázky!

Účastníkovi lotérie stačí, keď dá čestné prehlásenie, že sa dá zaočkovať do 30 pracovných dní

Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru. Ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou Janssen (od spoločnosti Johnson & Johnson) do žrebovania bude zaočkovaný zaradený automaticky dvakrát.