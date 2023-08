Na toto isté miesto upozornila pred časom už mladučká Sabina (19). Tá sa šla v apríli prejsť na kamienkovú pláž pri Skalke nad Váhom pri Trenčíne. Všimla si však, že ju pozoruje spoza stromu muž. Vyľakala sa a aby sa mu vyhla, skočila do plytkej vody a bežala doslova o život, pretože muž sa rozbehol za ňou a prenasledoval ju niekoľko desivých metrov.

Sabina počas úteku telefonovala cez videohovor s mamou a podarilo sa jej utiecť. Obrátila sa aj na políciu. Muža opísala ako vyššieho štyridsiatnika silnejšej postavy s veľkým bruchom. O mužovi vo veku okolo 40 až 50 rokov silnejšej postavy a s väčším bruchom hovorí aj Silvia, ktorá sa šla kúpať k Váhu s kamarátkou a so psom. Z pôvodne príjemného, slnečného dňa si však odniesla desivý pocit.

„Prišli sme sem a šli sme sa kúpať do vody, ktorej je tu po kolená. Stáli sme asi v polovici rieky. Mali sme so sebou psíka. Držala som ho na vodítku, on sa tu hral. Stáli sme, rozprávali sme sa s kamarátkou. Neviem, koľko tam ten chlap bol, či dlho. Až potom sme si ho všimli, že tam chodí spoza stromov,“ hovorí Silvia.

Opisuje, že chlap pomedzi stromy chodil, pričom do tváre mu nevidela. „Potom sa zase schoval. Neviem, bola to možno minútka, dve, čo sme ho registrovali. Potom prišla rodinka s deťmi k nám. Neviem, či sa ich zľakol, ale odišiel a viac sa nevrátil. Nestihli sme zavolať políciu, kde by ho tu oni hľadali, kým by oni prišli, bol by už dávno preč,“ hovorí Silvia.

Tá dodáva, že do tváre muža opísať nedokáže, pretože sa ukrýval. „Len to brucho sme videli a ako sa uspokojuje. Bolo to nepríjemné. Bol celý nahý, nemal ani ponožky, topánky, tričko. Pre mňa ako pre dospelú to nie je príjemné, ale horšie je, keď to zažijú mladé dievčatá, alebo keď to vidia deti,“ uzatvára Silvia.

Hovorkyňa trenčianskej polície Katarína Kuzmová radí, že v takomto prípade sa vždy treba obrátiť na políciu a to hneď. „V prípade ohrozenia na živote, alebo zdraví môžu občania volať tiesňovú linku polície. Taktiež ak majú občania podozrenie na akékoľvek protiprávne konanie,“ hovorí K. Kuzmová.

„V nadväznosti na uvedený prípad apelujeme a vyzývame občanov, aby v prípade, ak sú svedkami, alebo majú podozrenie z páchania akéhokoľvek protiprávneho konania, nás kontaktovali. Číslo 158 je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Včasným prijatím informácie o protiprávnom konaní sa zvyšuje pravdepodobnosť zadržania páchateľa a samotného objasnenia takéhoto skutku,“ dodáva Kuzmová.

Kuzmová zároveň potvrdila, že polícia sa uvedeným prípadom už zaoberá a po mužovi bude pátrať.

