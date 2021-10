Tomáš Teličák († 16) zo Žiliny zomrel v máji 2019. Podľa výsledkov pitvy na stratu krvi v dôsledku mnohopočetných bodných poranení trupu s poranením životne dôležitých orgánov. Mal zasiahnuté životne dôležité orgány - srdce, pľúca, pečeň, obličku.

Už o pár dní obvinili jeho kamarátku a spolužiačku Juditu (18). Podľa súdu bolo jednoznačne dokázané, že vraždu spáchala práve gymnazistka. “Vykonala ju mimoriadne brutálnym spôsobom, v silnom afekte, s vysoko agresívnym smrtiacim konaním a mimoriadne devastujúcim spôsobom zaútočila na osobu svojho kamaráta, navyše bez zjavného motívu," tvrdila v rozsudku sudkyňa žilinského okresného súdu Zuzana Pilátová.

Judita však od začiatku stále tvrdí, že je nevinná, že skutok nespáchala. Vypovedá, že vraždil neznámy muž, ktorý prišiel do jej bytu a v ktorom bola v tom čase s Tomášom. Predstavil sa ako elektrikár.

Potom, ako k dverám bytu prišiel aj Tomáš, vytiahol z pracovnej tašky nôž a zaútočil. Judita sa snažila kamaráta brániť, pričom utrpela množstvo zranení na rukách. V dôsledku straty krvi a šoku stratila vedomie a keď sa prebrala, Tomáš už nežil. Mladé dievča nezlomil ani viac ako dvojročný pobyt vo väzbe. Blízki veria v jej nevinu a poukazujú na niekoľko pochybností z vyšetrovania a veľa procesných chýb počas súdneho konania. „Sudkyňa úmyselne odignorovala množstvo zásadných dôkazov potvrdzujúcich Juditinu nevinu a to, že bola obeťou a nie páchateľom. “Zápas o spravodlivosť nikdy nevzdáme. Využijeme všetky zákonné prostriedky, aby sme sa domohli spravodlivosti,” tvrdia rodičia. Podľa nich bola Judita obvinená, obžalovaná a odsúdená na základe vymyslených

tvrdení a vykonštruovaných dôkazov.

Nedávno im dal za pravdu aj skúsený bývalý kriminalista Matej Snopko. Prekvapilo ho totiž tvrdenie sudkyne žilinského okresného súd Zuzany Pilátovej, ktorá do rozsudku na námietku obhajoby, že kriminalisti nezaistili všetky stopy, napísala, že to ani nemusia a že je to na ich rozhodnutí. Čo si o tom myslí Snopko? Jeho drsný odkaz sudkyni čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Snopko v lete prostredníctvom denníka Plus JEDEN DEŇ rodičom Judity odkázal, nech sa nevzdávajú. “Je úplne normálne, keď rodičia veria svojmu dieťaťu. Rodičov potrebujeme najmä vtedy, keď je nám zle. Môj syn bude mojím synom, aj keby niekoho zabil a zjedol. To je úplne jasné, že sa ho budem zastávať," odôvodnil svoj postoj. A pridal zarážajúce konštatovanie: "Koľko ľudí zabili trestmi smrti alebo zavreli na doživotie a ukázalo sa, že sú nevinní ? Preto je jediný môj argument proti trestu smrti: Nikdy neviete!"

Rodičia Judity sa s ním skontaktovali, poskytli mu celý vyšetrovací spis a kompletnú fotodokumentáciu. Snopko po preštudovaní spisu tvrdí, že vo veci vidí množstvo pochybení zo strany polície a súdu pri objasňovaní veci.

Podľa Juditiných rodičov existujú skutočnosti, ktoré úplne spochybňujú jej vinu a poukazujú z ich pohľadu na odfláknuté a účelovo vedené vyšetrovanie: “Mienime využiť všetky dostupné právne prostriedky, aby sme poukázali na všetky nezrovnalosti pri vyšetrovaní a súdnom konaní a veríme, že dokážeme nevinu našej dcéry. Rovnako sme podali trestné oznámenie na políciou určeného znalca zo spáchania trestného činu podania nepravdivého znaleckého posudku. Na tomto posudku stojí celá vyšetrovacia verzia.“

Zoznam šokujúcich pochybností, na ktoré poukazuje rodina odsúdenej Judity a jej obhajca si môžete prečítať na ďalšej strane >>>