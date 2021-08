Mladá absolventka športovej fakulty Natália (†26) sa stratila 4. augusta, na druhý deň po nej vyhlásili pátranie. Ozvali sa svedkvia, ktorí ju videli veslovať na malom nafukovacom člne smerom z rekreačného strediska Dobrá na Evu, do stredu vodnej nádrže. O pár desiatok minút už iba okoloplávajúci Poliaci zaregistrovali iba prázdne plavidlo. Jej osobné veci našli pri vode pod bývalou chatou Veterán na ulici Surfistická pri vode. Ona tam často chodievala, rada plávala a bola v tom zdatná.

Telo mladej ženy, ktorá sa venovala jazdeckému športu aj potápaniu vyplavila voda uplynulý piatok, po troch týždňoch. Nevládne telo krásnej športovkyne s výzorom modelky plávajúce po vodnej nádrži, zbadali lodníci výletne lode Bohemia neďaleko Trepeckého kostolíka. Ihneď zalarmovali políciu. Na miesto privolali aj hasičov, tí mali za úlohu dostať telo na breh. „Mŕtvola mala na sebe ružový vrch a kraťasy, o nohu priviazané závažie,“ prezradil jeden z nich.

O Natáliinej identifikácii informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti."Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval smrť, nezistil známky násilného charakteru, avšak cudzie zavinenie na mieste nevylúčil. Presná príčina smrti bude známa po vykonaní pitvy," prezradila polícia. Vo veci okamžite začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Na sociálnej sieti bola zverejnená informácia o tom, že Natália užívala drogy a rozprávala o tom, ako si predstavuje svoju smrť. Lenže teraz prehovorili jej najbližší a tieto slová radikálne odmietajú: "To nie je pravda. Bola plná života, mala plány. Vždy sme ju videli usmievavú, tvár mala ako bábika. Keby brala drogy, určite by sa to prejavilo na jej výzore. Milovala kone, pracovala pri nich, boli jej život, tešila sa z nich. Deň pred zmiznutím si kúpila lavičku pred stajňu, aby mala na čom sedieť. Dokonca sa chystala urobiť si na nejaký kurz."

