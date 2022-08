Uplynulý štvrtok sa v lese v okolí obce Rudník (okres Košice-okolie) stratil Patrik Papač (38). Odvtedy ho jeho blízki hľadajú a na pomoc vyzývajú aj dobrovoľníkov. "Potrební su ľudia dobrovoľníci ktorí sa nestratia v lese a sú fyzicky primerane zdatní. Chceli by sme vytvoriť niekoľko skupín, ktoré by prehľadávali určené časti lesa. Bolo by výborné, ak by si každý, kto môže, nainštaloval do mobilu aplikáciu Locus maps," vyzývali v nedeľu na pomoc pri hľadaní nezvestného muža jeho švagor a švagriná Daniela a Branislav Ceselčíkovci.

Pre ochotných pomôcť pridali aj gps súradnice. Aj začiatkom týždňa bezúspešne prehľadávali lesný porast približne 2 km pred obcou Rudník v smere od Nižného Klátova a 2 km za obcou smerom na Zlatú Idku. "Prosím o pomoc. Aj dnes sa obraciame na vás s prosbou o pomoc pri hľadaní a zdieľaní. Doma ho čaká manželka a tri krásne deti," zopakovala Daniela aj v pondelok svoju výzvu. Nevideli ste strateného otca troch detí?

Prečítajte si tiež: